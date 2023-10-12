Провокації біля Лаври: справу "блогерки" Кохановської передали до суду

Прихильниця Московського патріархату публічно заперечувала збройну агресію РФ та провокувала сутички і релігійну ворожнечу.

Обвинувальний акт відносно пропагандистки УПЦ (МП), яка у березні-квітні 2023 року координувала замовні провокації на території Києво-Печерської лаври, передали до суду. Йдеться про так звану “блогерку” Вікторію Кохановську, яка заперечувала збройну агресію РФ та провокувала сутички і релігійну ворожнечу.

Про це повідомили у пресслужбі управління СБУ в Київській області.

“Під виглядом правозахисниці жінка влаштовувала релігійні скандали та викладала стріми у соціальні мережі. На відео вона дискредитувала серед вірян законні дії правоохоронців, ображала релігійні почуття українців”, - йдеться у повідомленні.

На своїх сторінках у соцмережах Кохановська заперечувала факти російської збройної агресії, представляла війну в Україні як “внутрішній громадянський конфлікт” та прогнозувала неминуче загарбання України російськими окупантами.

Цей деструктивний контент провокаторки ретранслювали кремлівські пропагандисти, які видавали її слова за позицію пересічних громадян України.

Факти протиправної діяльності “блогерки” були підтверджені ініційованою СБУ лінгвістичною експертизою.

Злочинні дії пропагандистки кваліфіковано за ч. 1 ст. 436-2 та ч. 2 ст. 436-2 ККУ (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України виражене у представленні її як внутрішнього громадянського конфлікту).

Справу Кохановської розглядатиме Голосіївський районний суд міста Києва. Зловмисниці загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше суд призначив Вікторії Кохановській запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним браслетом за хуліганські дії на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Читайте також: