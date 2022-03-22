Провокації спецслужб РФ на Закарпатті: представники угорської громади отримували погрози в соцмережах

Провокації спецслужб РФ на Закарпатті: представники угорської громади отримували погрози в соцмережах

У місцевій владі заспокоюють, що були готовими до такої інформаційної атаки росіян.

У Закарпатській області були зафіксовані випадки підривної діяльності спецслужб Російської Федерації. Інформаційними операціями в соцмережах вони намагалися дестабілізувати ситуацію.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

“Об’єктом цих заходів очікувано стала угорська громада нашого регіону, представникам якої почали розсилати з невідомих акаунтів у соцмережах фейкові повідомлення з погрозами”, - зазначив він.

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Водночас з атакою в соцмережах на угорців на російських інформаційних ресурсах почала з'являтися дезінформація про так зване “бажання угорської громади області від'єднатися від України”.

“Ми знали про такі наміри задовго до початку цієї інформаційної атаки. Ми були готові, тому системно й ефективно протидіємо цим вкидам. Ситуація повністю контрольована”, - запевнив Віктор Микита.

Він також подякував представникам угорської громади області "за чіткі та злагоджені дії з локалізації атаки та протидії деструктивним акціям Росії".

Нагадаємо, раніше на Рівненщині контррозвідники СБУ затримали агента російських спецслужб. Зрадник фотографував стратегічні об'єкти і намагався знайти спільників у соцмережах.

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