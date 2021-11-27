"Провокаційна поведінка: в УДО прокоментували конфлікт з журналістами після пресмарафону Зеленського

"Провокаційна поведінка: в УДО прокоментували конфлікт з журналістами після пресмарафону Зеленського

УДОвці запевняють, що діяли відповідно до своїх прав та обов'язків.

В Управлінні державної охорони України прокоментували інцидент з журналістами та мітингувальниками, який стався після пресмарафону Володимира Зеленського.

Зазначимо, що окремі журналісти, які не були запрошені на пресмарафон, та мітингувальники, після завершення заходу намагалися прорватися до глави держави. Зокрема, одне з видань поширило інформацію, що УДОвці збили з ніг їхню журналістку.

"Дії представників ЗМІ мали відверті ознаки провокативного характеру зі штовханиною, недотриманням законних вимог військовослужбовців, ненормативною лексикою та особистими образами", — йдеться в поясненні УДО.

У пресслужбі запевняють, що працівники Управління держохорони діяли "відповідно до своїх прав та обов'язків, гарантуючи необхідний рівень безпеки президента". Там назвали інформацію про те, що охорона нібито застосувала фізичну силу до журналістів, "маніпулятивною" та з "ознаками спланованої провокації".

Нагадаємо, що у п'ятницю, 26 листопада, відбувся 5-годинний пресмарафон президента України Володимира Зеленського.

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