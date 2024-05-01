Провокував релігійну ненависть: митрополит УПЦ із Запоріжжя Лука отримав підозру (фото)

Він публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій.

Служба безпеки повідомила про підозру митрополиту УПЦ із Запоріжжя, який провокував релігійну ненависть. Він публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, підозру отримав очільник Запорізької єпархії УПЦ митрополит Лука (Андрій Коваленко). Клірик підозрюється у розпалюванні релігійної ненависті в Україні.

Він публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій. Про це він неодноразово “згадував” під час спілкування з прихожанами та у ході проведення церковних літургій.

“Також клірик розміщував провокативні дописи на особистому телеграм-каналі, де ображав релігійні почуття представників інших конфесій. Таким чином він розхитував суспільно-політичну обстановку у фронтовому регіоні на користь країни-агресора. На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення”, - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, що СБУ влаштувала обшуки в митрополита УПЦ МП Луки.

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