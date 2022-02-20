"Провокують нас на помилки": Рєзніков повідомив, що бойовики розміщують артилерію серед житлових будинків

"Провокують нас на помилки": Рєзніков повідомив, що бойовики розміщують артилерію серед житлових будинків

Міністр оборони наголосив, що це - поведінка злочинців.

Командування російських окупаційних військ розміщує артилерію та бронетехніку серед житлових будинків на Донбасі і звідти обстрілює наші мирні населені пункти.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Це поведінка злочинців, які провокують нас на помилки. Ворог чудово знає, що ми маємо усі підстави відповідати, згідно зі ст. 51 Статуту ООН. І ми не залишаємо дії окупаційних військ безкарними", - зазначив він.

Резніков наголосив, що пишається тим, як наші військові зараз тримають цей удар.

"Вони діють дуже зважено і знають, як відповідати філігранно. Саме тому весь потік фейків, які продукує російська пропаганда, не має жодного ефекту. Їм ніхто не вірить", - каже міністр.

Очільник Міноборони України повідомив, що сьогодні, 20 лютого, зранку вкинуто чергову порцію брехні, нові відео про вигадані події.

"Нагромадження цих нісенітниць лише переконує усіх, що Україна захищається від підступного агресора, який ладен принести в жертву жінок та дітей, щоб зруйнувати мир. Це, насправді, - зіткнення цивілізацій", - каже він.

На думку Резнікова, у найближчий період українцям слід бути готовими стримувати високий тиск.

"Ворог намагається розхитати Україну зсередини. Залякати і змусити до капітуляції. Але ми вистоїмо. Ми вже зламали ворожій сценарій, адже були готові до нього. Так само було передбачуваним продовження навчань в Білорусі, і ми заздалегідь вжили відповідних заходів. З кожним днем все більше людей будуть усвідомлювати, що ми насправді захищаємо Європу. Це відкриє можливості для нових союзів та збільшення підтримки на різних рівнях" — відзначив очільник Міноборони.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів окупаційних військ загинули двоє українських військових. Це розвідник Антон Сидоров та водій мотопіхотної роти Денис Кононенко.

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