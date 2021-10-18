"Проявилися українці і хохли": пасажири літака з Єгипту до Запоріжжя 4 години вирішували, чи брати на борт співвітчизницю, яку не випустили з аеропорту

"Проявилися українці і хохли": пасажири літака з Єгипту до Запоріжжя 4 години вирішували, чи брати на борт співвітчизницю, яку не випустили з аеропорту

Жінку не впустили до країни через позитивний тест на коронавірус.

У Єгипті українці застрягли в аеропорту Хургади через пасажирку, у якої тест на коронавірус виявився позитивним. Що робити з жінкою вирішували 4 години.

Цю історію в Мережі розповів пасажир літака Ерік Хартман.

За його словами, пасажири завантажилися в літак вчасно. Усі пройшли відповідний контроль і зайняли свої місця.

"Всі задоволені та засмаглі, летять в рідну і холодну Україну. На майданчику, де рукав змикається з літаком стоїть якась жіночка, котра не заходить на борт, а всіх пропускає. Всі всідаються на місця, за проханням екіпажу пристебують ремені і задоволено очікують взлету. Але літак навіть не рухається, всі 100% місць заповнено. Але бортпровідниця заспокоює всіх, мовляв у одного з пасажирів проблеми з документами і ми на нього чекаємо", - розповідає Ерік.

Він говорить, що літак вчасно не вилетів, і вже пройшла година. Бортпровідниця повідомила розчервонілим від спеки пасажирам, що людина загубила посадковий талон, і вони не можуть її взяти. Потім подають версію, що у пасажира немає страховки.

"Проходить дві години, виходить командир корабля і розказує чергову версію, що у одного з пасажирів позитивний тест на COVID і його не пускають на борт. Але всі 100% пасажирів сидять на своїх місцях і вільних немає. Це пояснюють командиру. Командир ховається в кабіну. На бортпровідників починають тиснути пасажири, бо скоро 3 години, як всі варяться на борту, а більше 3 годин не можна. До мікрофону стає головна бортпровідниця і пояснює, що літак прибув з Запоріжжя, на борту була жінка з сім’єю, яка на виході з літака показала єгиптянам позитивний ПЦР тест на ковід, її з таким тестом пропустив на борт аеропорт Запоріжжя. А єгипетська служба безпеки аеропорту не пропускає жіночку з позитивним тестом на територію терміналу і вона зависла в тамбурі", - розповідає пасажир.

Як стало відомо присутнім у літаку, родина цієї жіночки поїхала собі в готель відпочивати, а її залишили у аеропорту. За здогадкою пасажирів, жінка думала пересидіти у готелі, але єгиптяни її не випустили з аеропорту і поставили умову командиру екіпажу, що літак не злетить, поки українку не заберуть на борт і не доправлять до Запоріжжя.

"Командир визнає, що протоколів як діяти в такій ситуаціі у них немає. Звернулися до консула України, консул культурно послав. Людина вже не на території України (вийшла з літака), але ще не на території Єгипту, вона десь у повітрі і це проблеми авіакомпанії, ну від МЗС України ніхто допомоги і не чекав", - розповідає Ерік.

Він додає, що командир екіпажу запропонував створити у хвості літака безпечну зону з шести місць, заклеіти її плівкою, жінку вдягнути в спецкостюм і таким чином повернути на батьківщину. Але місць немає, а у відсік для провідників він не має права її розмістити.

"І тут проявляються українці і хохли. Ніхто не хоче себе уявити на місці цієї жінки, пасажири діляться на два табори, одні за те, щоб забрати її, інші - залишити серед пустелі. Командир пропонує тим у кого малі діти, взяти їх на руки і звільнити шість місць, погодились на такі незручності тільки дві сім’ї - ми і ще одні громадяни. Але цього недостатньо, треба ще чотири. Літак чотири години стоїть, за бортом вже темно. Врешті решт авіакомпанія пропонує чотирьом пасажирам залишитись ще на добу в одному з готелів за рахунок компанії, швидко знаходиться компанія веселих дівчат, які з радістю погоджуються на продовження відпустки. Тітку одягають в костюм хімзахисту, оклеюють плівкою карантинні місця і всадовлюють. Літак взлітає. Висновки про українців - більшість готова була залишити співгромадянку на чужині, то ж розраховуйте тільки на себе. Чоловіки іноді ведуть себе як м*даки", - підсумував Ерік.

Запиляю міні тредик про наших туристів, про поведінку і свідомість на одному з рейсів авіакомпанії SkyUp PQ8502, який відбувся 15.10.2021 — Eric Hurtmann (@EricHurtmann) October 16, 2021

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я Тунісу послаблює обмеження для вакцинованих відпочивальників. Зокрема, скасовує 7-денний карантин для іноземних туристів, які подорожують чартерними або регулярними рейсами за лінією туроператора.

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