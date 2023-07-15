Проявлятимуться не один рік: науковці фіксують нові катастрофічні наслідки через підрив Каховської ГЕС

Науковці попереджають, що токсичні речовини перебувають у Чорному морі й можуть викликати певні зміни в екосистемі.

Забруднення Чорного моря, обміління Каховського водосховища, втрата зрошення на Херсонщині та інше - такі наслідки через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Про це Суспільному розповіли вчені та співробітники Держекоінспекції.

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Каховське водосховище більше не існує - його відновити неможливо

Старший науковий співробітник ХДАЕУ кафедри водних біоресурсів та аквакультури Євген Коржов розповів, що вже забруднена екосистема, знищене біорізноманіття гирлового регіону пониззя Дніпра, Каховське водосховище більше не існує. За його словами, наслідки екокатастрофи, яку влаштували окупанти, ще проявлятимуться не один рік.

"Зараз на місці Каховського водосховища поверхня з суцільного, як би так сказати, зцементованого мулу органічного, а глибші прошарки лишають під собою законсервовані відмерлі частини тварин, рослин, які не розкладені. Після кожного дощику вони будуть вимиватись і потрапляти до водної течі Дніпра. Заражатимуть її й забруднюватимуть", — говорить Коржов.

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Чорне море забруднене нафтопродуктами

Держекоінспекція після підриву Каховської ГЕС зафіксувала, що у р. Дніпро потрапила значна кількість нафтопродуктів, потім це пішло в Дніпро-Бузький лиман і в Чорне море. Також нафтопродукти виявили в заплавах річок Вірьовчина та Кошова.

"Першого дня за допомогою військових, СБУ ми організували відбір проб по річищу і виявили їх високу концентрацію. Якби не бойові дії, ми б швидко впорались з цією ситуацією. На жаль, ці нафтопродукти пішли в Дніпро-Бузький лиман і в Чорне море", — розповів заступник начальника державної екологічної інспекції Південного округу Микола Власенко, наголосивши, що вони документували й відстежували ситуацію на всіх підтоплених підприємствах.

Він наголосив, що обстеження підтоплених місць проводять щодня, про збитки поки не говорять.

"Це диверсія великого планетарно масштабу і ми ще довго будемо вивчати ці питання і наслідки не тільки ми будемо відчувати", - зауважив екоінспектор.

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Мор риби та накопичення токсичних речовин

У перші дні екокатастрофи велика маса прісної води пішла у Чорне море, затопила Одеську затоку та просунулась далі на південь щонайменш до Дністровського лиману, розповів доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник інституту зоології ім. І.І Шмальгаузена НАН України Павло Гольдін.

"З цими масами прісної води до моря звичайно потрапили величезна кількість біогенних елементів, фосфатів, нітратів і інших елементів, а також декілька важких металів. Зокрема було зафіксовано підвищення концентрації хрому у пониззях Дніпра та Дніпро-Бузькому лимані", — розповів науковець.

Він попередив, що вся маса біогенних елементів зараз перебуває у Чорному морі й може викликати певні зміни в екосистемі. Тому стався замор риби. Бо через підвищення концентрації продуктів розпаду цих біогенних речовин, за його словами, може утворитись безкиснева зона.

Нагадаємо, на дні Кахоського водосховища продовжують виявляти унікальні артефакти. Археологи вже знайшли предмети часів Другої світової війни, часів українського козацтва, Візантії та навіть палеоліту, наприклад, кістки мамонтів.

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