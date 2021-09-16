Пройдіться "інфекційкою": голова МОЗ пояснив, чому не варто довіряти тезам антивакцинаторів

Віктор Ляшко наголосив, що у питанні вакцинації слід дослухатися до думок професіоналів та лікарів.

Вакцинація від коронавірусу в Україні є добровільною і безкоштовною. Робити щеплення нікого не примушують, утім ті, хто відмовляються повинні розуміти наслідки свого рішення, адже імунізація запобігає тяжкому перебігу COVID-19 і смерті.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав в ефірі "24 каналу".

На думку очільника МОЗ, вакцинуватися - це престижно і круто. Водночас, він нагадав про те, які наслідки може мати коронавірус і порадив поспілкуватися з рідними тяжких хворих, які приходять їх відвідувати до лікарень, де ті перебувають на кисневій терапії або у відділенні інтенсивної терапії.

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"Якщо хочете побачити тяжкість перебігу коронавірусу – пройдіться вздовж інфекційного відділення... Тут немає питань до вибору. Повинно бути чітке розуміння, треба слухати професіоналів та лікарів", - відповів Віктор Ляшко так званих антивакцинаторів і закликав українців їх не слухати.

Крім того, голова МОЗ прокоментував думки деяких про незаконність карантину, нагадавши про право уряду вводити його, оскільки в Україні діє режим надзвичайної ситуації. А також обмежувати певну господарську діяльність для того, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, прем’єр Денис Шмигаль попередив, що в Україні в 2022 році може, імовірно, може бути ревакцинація проти коронавірусу. Наразі до цього готуються всі країни.

Раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що коронавірус стає "епідемією невакцинованих осіб". Тому задля уникнення ризиків тяжкого перебігу і смерті, громадянам слід щеплюватися проти COVID-19.

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