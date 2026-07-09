Проєкт Freya: розкрито деталі виробництва українського комплексу ППО, що збиватиме балістику

Україна та Європа спільно створюють антибалістичну ППО / Ілюстративне фото

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Вітчизняні розробники спільно з міжнародними партнерами працюють над створенням масової та дешевшої антибалістичної системи для збиття ворожих цілей. Залучення іноземних технологій та європейських оборонних компаній дозволить максимально пришвидшити процес випуску новітнього комплексу ППО для захисту повітряного простору.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами.

Глава держави повідомив, що нова українська антибалістична система отримала робочу назву Freya. Цей проєкт має стати доступнішим аналогом американського комплексу Patriot і вироблятиметься у значно більших масштабах. Найближчим часом у Франції відбудеться перша зустріч, де українська сторона представить план спільного європейського виробництва лідерам країн та представникам провідних компаній, зокрема MBDA [відомий європейський розробник ракетних систем — ред.].

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Самостійна розробка такої системи забрала б роки, проте створення антибалістичної коаліції дозволить реалізувати проєкт дуже швидко. Забезпечення держави ефективним захистом від балістики наразі є ключовим пріоритетом для закриття українського неба.

«А також, що важливо, ми поділимося цією ідеєю, цією Фреєю з усіма партнерами. Передусім європейцями, які допомагали Україні під час цієї війни», — наголосив президент.

Випробування ракети та пошук технологій

Вітчизняна компанія Fire Point уже успішно протестувала власну ракету-перехоплювач для майбутнього комплексу на максимальній швидкості та під час виконання складних маневрів. Водночас для повноцінного завершення розробки українським інженерам необхідна іноземна технічна документація щодо систем радіолокації, головок самонаведення та каналів передавання даних. За словами головного конструктора Дениса Штілермана, відповідні міждержавні погодження вже перебувають на завершальному етапі, що дозволить почати інтеграцію європейських рішень.

Головною мішенню для нової системи ППО стануть російські балістичні ракети комплексу «Іскандер», які є достатньо повільними для перехоплення новітньою зброєю. Водночас точні терміни повноцінної готовності комплексу поки невідомі, оскільки після отримання західних деталей українським розробникам знадобиться додатковий час на їхнє фінальне доопрацювання та інтеграцію.

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