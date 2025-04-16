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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Проєкт "Контракт 18-24": Прикордонна служба приєдналась до рекрутингу

Найбільшу увагу в ДПСУ приділяють комплектуванню бойових бригад та підрозділів аеророзвідки.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Андрій Демченко

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко / © Держприкордонслужба України

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) приєдналась до проєкту «Контракт 18–24», в межах якого чоловіки непризовного віку можуть за власним бажанням підписати контракт на проходження військової служби в різних підрозділах Сил оборони України. Відтепер добровольці можуть обирати й службу в ДПСУ.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко під час брифінгу у середу 16 квітня.

За його словами, для захисту країни прикордонники потребують добровольців не менше ніж інші підрозділи Сил оборони, і рекрутинг в підрозділи ДПСУ триває постійно через ТЦК.

«І комплектуємося ми, як по мобілізації, так і на контрактній основі. Власне, 10 наших органів охорони державного кордону — це прикордонні загони, ще раніше отримали можливість комплектування по мобілізації без залучення представників Територіальних центрів комплектування. І за останній час, за останні дні фактично є зміни щодо долучення підрозділів Державної прикордонної служби до комплектування за Контрактом 18-24», — зазначив речник.

Він уточнив, що головна задача цього рекрутингу — комплектування бойових бригад. І багато новобранців приєднуються до прикордонних підрозділів не лише за мобілізацією, а й за контрактом, що дозволяє обирати для себе відповідну вакантну посаду.

Особливу увагу в ДПСУ приділяють комплектуванню важливих підрозділів, пов’язаних з використанням безпілотників.

«Зараз активно розвиваються в нас підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів. Фактично це є в кожній бойовій бригаді, а також в лінійних прикордонних загонах, зокрема, це стосується і Харківського, Сумського прикордонних загонів, бригад “Форпост“, “Гарт“, “Сталевий Кордон“, “Помста“ та інших», — пояснив Андрій Демченко.

Нагадаємо, Міністерство оборони розширює проєкт «Контракт 18–24». Вже вдвічі збільшився перелік нових військових спеціальностей та посад, доступних у межах програми.

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