Проєкт «Мед мінних полів» отримав перше в історії України золото Каннських Левів

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Перемогу отримали в категорії Sustainable Development Goals: Decent Work And Economic Growth. Також у Каннах-2025 «Мед мінних полів» здобув бронзу в номінації Creative Commerce: Corporate Purpose & Social Responsibility та потрапив до шорт-листа унікальної категорії Titanium.

“Український контекст завжди унікальний. Наша публічна дипломатія вкотре доводить, що вона може набувати абсолютно нових сенсів і форматів заради великої мети. Проєкт «Мед мінних полів – один із тих прикладів, коли креативна сила стає рушієм важливої соціальної місії. Ця золота Каннська нагорода, найвища у міжнародній індустрії та перша для України, – вагоме визнання креативності українців”, – міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Мед мінних полів» — це лімітований продукт, створений для привернення уваги міжнародної спільноти до проблеми розмінування українських земель. На замінованій ділянці поля дрони засіяли медоносні трави. Бджоли, не чутливі до мін, збирали нектар, з якого і виготовлявся мед. Першу партію меду презентували як подарунок дипломатам і впливовим особам по всьому світу. На другому етапі до проєкту долучились українські та закордонні партнери, які допомагають розповсюджувати мед у різних країнах та створюють власні лімітовані серії продуктів із його додаванням.

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«Сьогодні Україна – це сотні тисяч гектарів замінованих полів, які не можуть використовуватися для вирощування агропродукції. У центрі цієї проблеми — українські фермери, наші ключові партнери, які першими стикаються з наслідками війни. Як один із лідерів аграрного ринку, ми вважаємо своїм обов’язком підтримувати місцевих агровиробників, допомагаючи їм продовжувати працювати на рідній землі. Ми раді, що проєкт здобув таке визнання на Каннському фестивалі, адже це значить, що світ готовий дослухатися і співпрацювати заради спільного майбутнього», - Катерина Співакова, директор з комунікацій та взаємодії з урядом, Kernel.

Вже 73 роки поспіль найкращі маркетологи, рекламники та креатори з усього світу подають на фестиваль «Каннські Леви» понад 20 тисяч робіт, а команди журі з усього світу обирають серед них обирають найкращі інноваційні та творчі рішення. Нагороди отримують 2-3% заявок, а з них лише 0,5% — золоті відзнаки.

Вітаємо Україну та всю команду проєкту з високою відзнакою!