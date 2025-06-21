Проєкт “Павутиння”: Олег Крот з партнерами передав захисникам ще 1300 тонн антидронових сіток

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Проєкт «Павутиння», який забезпечує українських військових антидроновими сітками, продовжує роботу. Цього разу на передову вирушила чергова партія — з 6 фур по 20 тон відпрацьованих риболовецьких сіток, які використовуються як ефективний засіб маскування та захисту від ворожих дронів.

Доправлення матеріалів стало можливим завдяки співпраці мецената Олега Крота, співзасновника громадської організації «Фундація Течія», а також низки партнерських благодійних і громадських організацій.

За словами волонтера ГО «Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії» Миколи Чиханцова, потреба в сітках постійно зростає.

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«Сьогодні черга від військових підрозділів не зменшується. Ворог постійно модернізує дрони, атакує точково й жорстко. Тому сітки — це життєво необхідний ресурс. Ми намагаємося розподіляти їх по всіх, хто звертається», — зазначив волонтер.

Окрім самих сіток, в рамках проєкту на фронт передають інше спорядження — вогнегасники, медичні позиції, ліжка та висококалорійне харчування, яке військовослужбовці можуть брати із собою на бойові завдання.

«Ми возимо все, що можна привезти з Європи і що справді корисне для наших воїнів. Робимо все, що можемо. Дякуємо всім, хто підтримує», — додав Чиханцов.

Серед партнерів ініціативи — БФ «Батальйон Волонтер», Кіноспілка, Techiiа Foundation та інші організації.

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«Ми не воюємо зброєю — ми воюємо ресурсами. І кожна сітка, кожне ліжко, кожен вогнегасник, який доходить до бійців, — це не просто гуманітарна допомога, це елемент оборони. Наш обов’язок — підсилювати армію всім, що в наших силах. Проєкт “Павутиння” — про системну підтримку, яка рятує життя щодня», — зазначив Олег Крот, співзасновник громадської організації «Фундація Течія».

Проєкт «Павутиння» діє вже понад рік. За цей час на передову було передано понад мільйон тонн сіток, а саме 67 вантажівок або 1300 тонн, які захищають техніку, бліндажі, укриття та позиції від дронів-розвідників і дронів-камікадзе.