Проєкт “Перша полярна аптека "Подорожник"”: український фармрітейлер допомагає зберегти здоров'я полярників

Мережа аптек "Подорожник" є найбільшою аптечною мережею в Україні*, яка не тільки забезпечує медичними препаратами людей в усіх куточках нашої країни, але й виконує важливу місію в підтримці здоров'я науковців, які працюють на віддалених дослідницьких станціях.

Зокрема, українські полярники, які працюють на антарктичній станції "Академік Вернадський", є однією з таких груп, які отримують неоціненну підтримку від мережі аптек "Подорожник". Проєкт «Перша полярна аптека «Подорожник» розпочався більше року тому. Тоді компанія надала науковцям не тільки необхідні медичні препарати, але й медичне обладнання та інші матеріали, що допомагають зберігати здоров'я полярників протягом усього року.

Зокрема, полярники, які працюють на станції, стикаються з багатьма проблемами, пов'язаними зі здоров'ям. Так, учасники експедиції можуть зазнавати травм, обморожень та сонячних опіків. Окрім того, вони можуть мати потребу в стоматологічній допомозі та інших медичних послугах.

Тому, забезпечення ефективної медичної допомоги на настільки віддаленій станції є дуже важливою задачею. Полярники повинні мати не тільки кваліфікованого лікаря, але й необхідне медичне обладнання та ліки.

"Забезпечення необхідними препаратами та частково обладнанням вже здійснено завдяки сприянню мережі аптек «Подорожник», - пояснює Дмитро Мартиненко, лікар 28-мої Української антарктичної експедиції, яка наразі замінює своїх колег в Антарктиді. – Цього року команда «Подорожник» також забезпечила станцію ліками. Тут я можу лише бути щиро вдячним за небайдужість мережі аптек «Подорожник» до розвитку науки та сприянню здоров’я команди за рахунок медичного забезпечення".

Відповідальність за забезпечення українських полярників необхідними ліками та медичним обладнанням компанія «Подорожник» взяла на себе, показуючи тим самим свою підтримку полярникам та їх здоров'ю для успішного проведення наукових місій. Це дозволяє їм зосередитися на своїй роботі та відчувати себе захищеними в такому віддаленому та складному регіоні, як Антарктида.

Фармацевтична компанія Queisser Pharma підтримала ініціативу мережі аптек "Подорожник" та забезпечила всіх працівників української антарктичної станції Академік Вернадський вітамінами Doppelherz на рік.

* Під "Мережа аптек Подорожник" слід розуміти аптечні заклади групи компаній (корпорації) "Подорожник", що є найбільшою мережею аптек України за кількістю аптечних закладів станом на 01.02.2022 за даними екпертно-аналітичного дослідження, проведеного на замовлення ТОВ "КЛІКІС"