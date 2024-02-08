Проєкт про посилення мобілізації зазнає змін: Арахамія назвав три пункти, над якими працюють

За словами Арахамія, до ухваленого у першому читанні проєкті "питання є у всіх".

Законопроєкт про посилення мобілізації №10449, який Рада ухвалали 7 лютого, до другого читання зазнає деяких змін. Зокрема, почали працювати над трьома пунктами, які викликали критику в українському суспільстві.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, "питання до нього є у всіх", тому зараз працюють над такими положеннями, як:

1. Щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає - залишать все в редакції чинного законодавства.

2. Питання щодо аспірантів ще не вирішено, шукають компроміс.

3. Блокування особистих рахунків громадян - є неприйнятними.

"Це питання, які вже в роботі. Також працюємо в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроєкту. Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато", - наголосив він.

Нагадаємо, Європейська Бізнес Асоціація розкритикувала оновлену версію проєкту про мобілізацію та закликає владу доопрацювати до другого читання.

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