Проєкт про посилення мобілізації зазнає змін: Арахамія назвав три пункти, над якими працюють

За словами Арахамія, до ухваленого у першому читанні проєкті "питання є у всіх".
Законопроєкт про посилення мобілізації №10449, який Рада ухвалали 7 лютого, до другого читання зазнає деяких змін. Зокрема, почали працювати над трьома пунктами, які викликали критику в українському суспільстві.
Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
За його словами, "питання до нього є у всіх", тому зараз працюють над такими положеннями, як:
1. Щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає - залишать все в редакції чинного законодавства.
2. Питання щодо аспірантів ще не вирішено, шукають компроміс.
3. Блокування особистих рахунків громадян - є неприйнятними.
"Це питання, які вже в роботі. Також працюємо в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроєкту. Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато", - наголосив він.
Нагадаємо, Європейська Бізнес Асоціація розкритикувала оновлену версію проєкту про мобілізацію та закликає владу доопрацювати до другого читання.
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