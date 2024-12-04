Проєкт ракети "Паляниця": Умєров поділився важливими результатами

Українська ракетна програма є вкрай важливою на шляху до перемоги та гарантії безпеки у майбутньому.

Приватні підприємства демонструють неймовірні результати. Новий стартап реалізував проєкт ракети "Паляниця", яка вже вийшла у серійне виробництво завдяки підтримці Міноборони.

Про це написав міністр оборони України Рустем Умєров.

"Це яскравий приклад того, як держава та приватний сектор об’єднуються задля досягнення спільної мети", – зазначив він.

Умєров додав, що в сучасній війні ракети є ключовим елементом для завдавання ударів у глибокий тил противника. Попри ефективність дронів їхня потужність обмежена.

"Крім того, використання іноземних ракет часто потребує узгодження з партнерами.Тут і проявляється стратегічна важливість власних ракет. Українські крилаті та балістичні ракети дозволять нашим Збройним силам діяти незалежно, завдаючи точкових ударів по ключових об’єктах ворога", – зазначив очільник Міноборони.

Це не лише посилює нашу оборону, додає він, але й створює ефективний механізм стримування агресора.

Нагадаємо, Україна збільшила виробництво крилатих ракет "Нептун" та удосконалила їх для ураження цілей на дальніх відстанях. Уже виготовлено перші 100 ракет 2024 року.

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