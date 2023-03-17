Проєкт "Синергія": Данілов розповів, якими можуть бути майбутні переговори з Росією

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що зараз розробляється проєкт "Синергія", в якому викладено бачення України на перемовний процес з Росією та посередників у ньому.

Країни, які захочуть стати посередниками між Україною і Росією за столом переговорів, мають передовсім відповідальними.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Тут мова у відповідальності. Якщо ви берете на себе цю функцію (посередника - ред.), ви маєте бути відповідальними. І це має бути процес зрозумілий для суспільства. Якщо хтось вважає, що десь підкилимно можна підписати "Мінськ-3", як це робилося з незрозумілими людьми, з незрозумілими повноваженнями, з незрозумілими наслідками на час підписання, але з зрозумілими вже у середньостроковій дії, я думаю, що такого у нас не буде", - переконаний Данілов.

За його словами, зараз апарат РНБО розробляє проєкт "Синергія", у якому йтиметься про перемовний процес з РФ і закінчення війни.

"Вже десь місяців 7-8 вже минуло, як ми почали розробляти цей проєкт. Він є як проєкт. І ми вважаємо, що це річ, на яку треба звертати увагу. І ми дуже хотіли б, щоб настав час, коли він буде вже набувати нариси документа. Ще раз наголошую, що зараз це тільки проєкт", - розповів Данілов.

Пояснюючи назву проєкта секретар РНБО зауважив, що це має бути "синергія країн, які мають спільні інтереси з захисту своїх національних інтересів".

"Якщо ви знаходите спільні точки дотику там, де ви маєте спільний інтерес, ви будете співпрацювати. Якщо у вас немає спільного інтересу, то це тоді не співпраця", - переконаний Данілов.

Прикладом відсутності спільного інтересу Данілов назвав ОДКБ, яка сьогодні переживає не найкращі свої часи: "Москва вважала, що розумніша за розумних. І ось ця проблема Московії, коли вона була пихатою з самого початку. Ось ця імперська пихатість їх найближчим часом і поховає".

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував пропозицію Росії розпочати "мирні переговори". Він заявив, що РФ повинна "оцінити нові реалії".

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