"Проїхав перевантаженим - очікуй штрафу": експерт розповів про нову систему контролю за фурами

Наразі на автошляхах встановлено 48 систем.

Перевантажувати транспорт стало невигідно через нові ініціативи парламенту і Президента Володимира Зеленського, а також завдяки технологічним рішенням, впровадженим у рамках "Великого будівництва".

Про це повідомив політичний експерт Сергій Биков.

Так, 28 червня Президент Зеленський підписав закон про автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагових параметрів, а 29 червня Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про адмінправопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю". Очікується, що Зеленський його підпише незабаром.

Як пояснив Биков, це означає, що вперше з часів Незалежності на дорогах України почнеться автоматична фіксація і нарахування штрафів за перевантажені вантажівки.

За порушення передбачені такі штрафи:

перевезення вантажів без необхідних документів - 17 000 грн, для міжнародних перевезень - 34 000 грн

перевищення габаритно-вагових нормативів - штраф від 8 500 грн до 51 000 грн

відмова від габаритно-вагового контролю або відмова від зупинки на вимогу - 51 000 грн.

"Три-чотири таких штрафи - і їздити стане невигідно. Дешевше продати машину", - розповів експерт.

Таке рішення назріло давно, вважає Биков - особливо у зв'язку зі стартом в 2020 році програми Зеленського "Велике будівництво", коли держава почала вкладати великі кошти платників податків в розвиток мережі автодоріг.

Він також наголосив, що одночасно з програмою Президента Зеленського "Велике будівництво", також вперше з часів Незалежності, почалося масове встановлення так званих WIMів - або систем "Зважування в русі".

"Таким чином була підготовлена технологічна база для контролю вантажного транспорту, а тепер - законодавча. З WIMом не домовишся, йому на лапу не покладеш, проїхав по трасі перевантаженим - автоматично чекай штрафу з декількома нулями", - написав експерт.

Він додав, що на українських дорогах вже встановлено 48 таких систем, а дані з них є публічними.

"Велике будівництво" стало підставою для цілого ряду змін. Тому що хороші дороги - це не просто рівний асфальт. Це показник поваги до законів і до людей, які живуть у цій країні", - резюмував Биков.

Нагадаємо, у червні 2021 року Укравтодор випустив перші євробонди в історії України – таким чином на Лондонській фондовій біржі вдалося залучити 700 млн під "Велике будівництво".

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