Проїхав 9 км і врізався у дерево: в Шепетівці затримали чоловіка, який викрав та розбив Renault

© Національна поліція Хмельницької області

Реклама

У Шепетівці Хмельницької області поліцейські повідомили про підозру 25-річному місцевому жителеві, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом.

Як повідомили в поліції, 12 грудня до районного управління звернувся 21-річний мешканець міста з заявою про зникнення автомобіля Renault Kangoo, який був припаркований біля його будинку. Правоохоронці оперативно розпочали пошуки і вже протягом години виявили викрадене авто та встановили особу ймовірного зловмисника.

За даними слідства, підозрюваний скористався тим, що автомобіль стояв з увімкненим двигуном. Він сів за кермо та поїхав, однак подолавши близько 9 кілометрів, з’їхав з дороги і зіткнувся з деревом. Унаслідок ДТП транспортний засіб зазнав пошкоджень. Після аварії чоловік покинув авто та намагався втекти.

Реклама

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що він нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.

Слідчі Шепетівського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, прокуратура Дніпропетровщини завершила розслідування щодо батьків дівчинки, яку вони розбещували з 6-місячного віку. Вони виготовляли дитячу порнографію та чинили насильство над власною дитиною. Зараз фігуранти перебувають під вартою.