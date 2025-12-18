ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
92
Час на прочитання
1 хв

Проїхав 9 км і врізався у дерево: в Шепетівці затримали чоловіка, який викрав та розбив Renault

Чоловік лише звільнився з в’язниці і знову опиниться за ґратами.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Проїхав 9 км і врізався у дерево: в Шепетівці затримали чоловіка, який викрав та розбив Renault

© Національна поліція Хмельницької області

У Шепетівці Хмельницької області поліцейські повідомили про підозру 25-річному місцевому жителеві, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом.

Як повідомили в поліції, 12 грудня до районного управління звернувся 21-річний мешканець міста з заявою про зникнення автомобіля Renault Kangoo, який був припаркований біля його будинку. Правоохоронці оперативно розпочали пошуки і вже протягом години виявили викрадене авто та встановили особу ймовірного зловмисника.

За даними слідства, підозрюваний скористався тим, що автомобіль стояв з увімкненим двигуном. Він сів за кермо та поїхав, однак подолавши близько 9 кілометрів, з’їхав з дороги і зіткнувся з деревом. Унаслідок ДТП транспортний засіб зазнав пошкоджень. Після аварії чоловік покинув авто та намагався втекти.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що він нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.

Слідчі Шепетівського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, прокуратура Дніпропетровщини завершила розслідування щодо батьків дівчинки, яку вони розбещували з 6-місячного віку. Вони виготовляли дитячу порнографію та чинили насильство над власною дитиною. Зараз фігуранти перебувають під вартою.

Дата публікації
Кількість переглядів
92
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie