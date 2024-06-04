Пройшла 10 кілометрів з окупації: Monobank купив будинок 98-річній бабусі з Очеретиного (фото)

Monobank купив будинок 98-річній Лідії Степанівні, яка під обстрілами подолала близько 10 км, щоб вийти з окупованої частини села Очеретине на Донеччині. Її оселю зруйнували росіяни.

Про це повідомив співвласник monobank Олег Гороховський та оприлюднив щемливі світлини.

"Лідія Степанівна з новим будинком. Дай Боже їй здоров'я!" – написав Гороховський.

Лідія Степанівна доживатиме свого віку у новому будинку / Фото: facebook.com/Олег Гороховський

Історію Лідії Степанівни у квітні розповіла Нацполіція. Втомлену пішохідку надвечір побачили на дорозі військові та передали групі поліції "Білий Янгол".

Лідія Степанівна самотужки вийшла з окупованої частини Очеретиного, подолавши близько 10 кілометрів. Жінка йшла пішки, спираючись на палицю. Дорогою декілька разів падала без сил і, як вона каже, "засинала".

"Трималася на двох палицях та “на характері”. У розпал боїв пенсіонерка дивом залишилась живою та неушкодженою", – зазначили в поліції.

Monobank купив будинок 98-річній бабусі з Очеретиного / Фото: facebook.com/Олег Гороховський

Жінка розповіла, що будинок, який вона будувала власними руками, зруйнували росіяни, а її рідні зазнали поранень.

Побачивши її на дорозі, військові посадили жінку в автівку та сконтактували з "Білими Янголами", які вивезли її до безпечного місця.

Пройшла близько 10 км: 98-річна бабуся вийшла з окупованої частини Очеретиного

Поліція також знайшла родичів Лідії Степанівни, які змогли евакуюватись до Костянтинівки.

Нагадаємо, 88-річний Іван Вівсяник розповів, як вийшов з Очеретиного та про знущання окупантів.

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