ВЛК / © ТСН

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Під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) під час призову військовозобов’язані можуть фіксувати порушення процедури, вимагати врахування медичних документів і оскаржувати ухвалені постанови. Важливо робити це послідовно — залежно від того, чи триває огляд, чи рішення вже ухвалене, чи людина встигла потрапити до навчального центру або військової частини.

Про це адвокатка АО «Актум» Єлизавета Коробейнікова розповіла в коментарі УНІАН.

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Які порушення можуть виникнути під час огляду на ВЛК

Як пояснила адвокатка, відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, затвердженого наказом Міноборони № 402, комісія повинна оглянути людину, провести необхідні обстеження, вислухати скарги та врахувати надані медичні документи.

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Серед ознак можливих порушень процедури Коробейнікова назвала:

Ігнорування медичних документів і скарг. Лікарі не переглядають виписки зі стаціонару, результати КТ, МРТ чи аналізів або не вносять скарги та симптоми до медичної картки.

Запис про огляд, якого не було. У документах зазначено висновок спеціаліста, хоча військовозобов’язаний фактично до нього не заходив.

Відсутність необхідних обстежень. Не проводять передбачені процедури або додаткові дослідження, потреба в яких випливає зі стану здоров’я людини.

Під час воєнного стану військовозобов’язаного мають оглянути шість спеціалістів: хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог та оториноларинголог. Інших лікарів залучають за медичними показаннями.

Обстеження також передбачає лабораторні аналізи крові й сечі, перевірку на ВІЛ, гепатити B і C, сифіліс, визначення групи крові та резус-фактора, ЕКГ і рентген органів грудної клітки. Для людей віком понад 40 років додатково передбачені вимірювання внутрішньоочного тиску та визначення рівня цукру в крові.

Якщо інформації про захворювання або травми немає в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ), до ВЛК потрібно подавати медичну форму № 025/о та відповідні виписки.

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Що робити, якщо порушення виявили під час огляду

Якщо проходження ВЛК ще триває, адвокатка радить не обмежуватися усними поясненнями, а послідовно фіксувати всі обставини.

Зокрема, необхідно повідомляти кожному лікарю про наявні скарги, показувати медичні документи, записувати дату й час огляду та його перебіг.

Якщо лікарі ігнорують зауваження або відмовляються враховувати документи, можна подати письмову заяву на ім’я голови комісії. Її варто підготувати у двох примірниках: один передати адресату, а на другому отримати відмітку про реєстрацію із вхідним номером. За можливості також слід зробити копію картки медичного огляду.

Як діяти, якщо постанову ВЛК уже ухвалили

Якщо рішення комісії вже винесене, насамперед потрібно отримати його копію та зафіксувати дату ознайомлення. Саме від цієї дати, за загальним правилом, обчислюють строк оскарження.

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Крім того, адвокатка радить витребувати копію картки обстеження у ТЦК та СП або медичному закладі й зібрати документи, які підтверджують порушення процедури.

Якщо медичні документи були втрачені або з’явилися вже після проходження комісії, їх можна відновити. Зокрема, виписку зі стаціонару (виписний епікриз) можна отримати за заявою керівнику медичного закладу відповідно до статті 39 Основ законодавства України про охорону здоров’я. Водночас через лікарську таємницю родичі не можуть отримати медичну інформацію без згоди пацієнта або належних повноважень.

Нові документи, які підтверджують захворювання, що існувало ще на момент проходження ВЛК, можна долучити до скарги. Якщо ж стан здоров’я погіршився пізніше, потрібно звертатися щодо нового огляду до керівника ТЦК та СП або медичної служби військової частини.

Що робити після направлення до навчального центру

Окремий порядок передбачений для випадків, коли військовозобов’язаний уже перебуває в навчальному центрі або військовій частині.

За словами Коробейнікової, до зарахування до списків особового складу, якщо є медичні підстави для неприйняття людини на службу, медична служба складає акт відмови за додатком 14 до Положення № 402. Після цього керівник ТЦК та СП має направити її на огляд до комісії вищого рівня протягом трьох днів.

Якщо ж людину вже зарахували до списків особового складу, необхідно звернутися до медичної служби та подати рапорт командиру відповідно до пункту 6.1 Положення № 402.

Адвокатка навела приклад справи, у якій юристи супроводжували військовослужбовця, направленого до навчального центру після швидкого огляду без урахування попередніх виписок зі стаціонару.

Юристи витребували документи з лікарень, залучили лікаря для їх оцінки та передали матеріали до ТЦК, військової частини й медику навчального центру. Після додаткового обстеження та повторного проходження ВЛК чоловіка визнали непридатним до військової служби. За оцінкою адвокатки, подібний процес зазвичай триває від двох до п’яти місяців.

У які строки можна оскаржити рішення ВЛК

За загальним правилом, скаргу до ВЛК вищого рівня потрібно подати протягом місяця з дня ознайомлення з постановою, але не пізніше ніж через рік після її ухвалення. Якщо строк пропущено з поважних причин, можна просити про його поновлення.

Постанову ВЛК при обласному ТЦК та СП дозволено оскаржити як до штатної ВЛК, так і безпосередньо до адміністративного суду. Це альтернативні способи захисту, що, зокрема, підтверджується постановою Верховного Суду від 15 жовтня 2026 року у справі № 440/2634/25 та постановою у справі № 600/3273/22-а.

Водночас адвокатка звернула увагу на межі судового розгляду: суд перевіряє дотримання процедури та законність рішення комісії, але не встановлює замість лікарів діагнози й не визначає придатність людини до військової служби.

Також саме подання скарги або позову не зупиняє дії постанови ВЛК. Строки звернення до адміністративного суду регулюються статтею 122 Кодексу адміністративного судочинства України.

Нагадаємо, чоловіка, якого 2015 року виключили з військового обліку, примусово доправили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а згодом направили на військово-лікарську комісію. За його словами, медичний огляд тривав лише 15 хвилин, після чого його визнали придатним до військової служби, не провівши належного обстеження.

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