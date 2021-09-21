"Прожитковий мінімум - це наш біль": очільник фінкомітету Ради про держбюджет на 2022 рік

"Прожитковий мінімум - це наш біль": очільник фінкомітету Ради про держбюджет на 2022 рік

Данило Гетманцев уточнив, що мінімальна заробітна плата зросте на 200 грн.

Верховна Рада зможе почати розгляд проєкту держбюджету на 2022 рік після рішення Бюджетного комітету, яке, очікується, буде сьогодні, 21 вересня. У проєкті держбюджету-2022 в соціальній сфері є кілька пріоритетів, один з яких - медицина. А от "мінімалка" зросте лише на 200 грн.

Про це в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді сказав нардеп "Слуги народу", очільник фінансового комітету Данило Гетманцев, повідомляє "Цензор.НЕТ".

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"Ми сьогодні чекаємо рішення (комітету. - Ред.) без цього він (проект Держбюджету. - Ред.) не може бути винесено в сесійну залу. Наскільки мені відомо, комітет збирається", - висловився він.

За словами нардепа, згідно з проєктом головного кошторису країни на наступний рік, у соціальній сфері є кілька пріоритетів, один з яких - медицина. Він зауважив, що уряд в цьому питанні поставив перед собою "амбітні пріоритети". Зокрема, у планах підвищення зарплати медперсоналу - лікарі отримуватимуть щонайменше 20 тис. грн, а медсестри - 13,5 тис. грн.

За словами політика, мінімальна заробітна плата зросте на 200 грн. Гетманцев пояснив, що з ростом середньої заробітної плати буде підніматися і мінімальна.

"А ось прожитковий мінімум - це наш біль. ... Ми його збільшуємо, але всього на 8,5%. Цього мало", - додав народний депутат.

Коментуючи проєкт держбюджету на 2022 рік, нардеп зізнався, що "дуже приємне враження справляють надходження від ПДВ".

Водночас, на його думку, дохідну частину держбюджету можна було б ще збільшити завдяки перегляду макропрогнозу Мінекономіки на 2022 рік.

Нагадаємо, 21 вересня планується представлення урядом проєкту Закону про Державний бюджет України на 2022 рік у Верховній Раді.

Як повідомлялося, 15 вересня Кабінет міністрів України погодив проєкт бюджету на 2022 рік. Більш детально про те, куди та скільки коштів планують виділити - у матеріалі ТСН.ua.

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