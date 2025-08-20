Прозоре озеро "Мальта" на Миколаївщині: перлина відпочинку в Україні

Олександрівський гранітний кар’єр / © Фото з відкритих джерел

Реклама

У Миколаївській області, всього за 90 кілометрів від обласного центру, серед густих лісів сховалося озеро «Мальта» — місце з прозорою водою, дикою природою та неймовірними краєвидами.

Про це пише Mykolaiv hikers.

Його ще називають Олександрівським гранітним кар’єром. Водойма утворилася на місці покинутого кар’єру, де колись видобували граніт. Тепер це затоплена глибока чаша з водою, що сягає до 60 метрів. Саме тому озеро стало популярним серед дайверів.

Реклама

Дно водойми нерівне: місцями воно різко йде на глибину, а подекуди дозволяє спокійно купатися. Скельні стіни вкрилися зеленню, а береги подекуди заболочені. Місцеві жителі запустили сюди рибу, тож нині «Мальта» приваблює ще й рибалок.

Назва озера оповита легендами. За однією версією, на дальній частині кар’єру утворився невеликий водоспад, а буйна зелень на скелях створює асоціації з середземноморською Мальтою. Інша пов’язана з відомим одеським кримінальним авторитетом Мишком Япончиком, який, за переказами, позбувався конкурентів, топлячи їх у таємничій водоймі. Коли ж люди запитували, куди зникла людина, він відповідав: «Так він же на Мальту поїхав!»

Головна особливість озера — надзвичайна прозорість води. Видимість під водою може сягати 25 метрів, що робить місце улюбленим не лише для дайверів, а й для підводних фотографів. Там можна побачити своєрідні «дороги», які залишилися після роботи кар’єрної техніки.

Сьогодні навколо озера вирує життя — виросли дерева, чагарники та трави, а під водою оселилися карасі, окуні та бички. Для туристів «Мальта» стала справжньою перлиною Миколаївщини — місцем, де переплелися природна краса, людські легенди й нова історія затопленого кар’єру.

Реклама

Нагадаємо, в українських Карпатах з’явилася нова живописна водойма, якої раніше не було на туристичних маршрутах. Озеро, яке місцеві називають Негрове, виникло зовсім нещодавно в масиві Ґорґани, між горами Велика Сивуля (1836 м) та Лопушна, неподалік від села Осмолода Івано-Франківщини.

Його поява — результат людської діяльності: під час вирубування лісу важка техніка перекрила гірський потік, і в результаті утворилася нова водойма. Попри штучне походження, вона гармонійно вписалася в дику красу гірських пейзажів, оточена густим лісом і кам’янистими схилами.

Що робить Негрове особливим:

вода тут надзвичайно чиста та прохолодна;

офіційної назви озеро поки не має, але мешканці пов’язують його з назвою місцевого потоку;

на карті ця місцевість позначена як водоспад Кам’янистий, що стане орієнтиром для туристів.

Хоча озеро зовсім «молоде», воно вже стало привабливою точкою для мандрівників. Атмосферний ліс навколо підходить для піших прогулянок, фотополювання та невеликих походів.