Прозорий старт: AFINA Group презентувала бренд SARMIX, очистивши київський скляний міст

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SARMIX зі старту наочно продемонстрував своє головне призначення — створювати порядок дією. Відео миття мосту у Чистий четвер швидко розлетілося соцмережами, викликавши тисячі позитивних реакцій, і стало першою публічною дією бренду, що говорить не словами, а вчинками.

“Очищення пішохідного мосту - це більше, ніж промоакція. Це - маніфест бренду, який справді бере відповідальність за простір і порядок довкола. І чистота від нашого втручання — найкращий символ того, що ми хочемо дати людям”, - коментують у департаменті маркетингу AFINA Group.

Продукція SARMIX виробляється на українському заводі побутової хімії, відомому якістю порошків і засобів для догляду ТМ «Вухастик». Усі рецептури нового бренду пройшли перевірку та розроблені відповідно до європейських стандартів. Унікальна баштова технологія виготовлення пральних порошків забезпечує їм рівномірний склад, відсутність синтетичного пилу та швидке розчинення у воді. У складі порошків та гелів SARMIX - нічого зайвого, навіть солі, яка часто додається для здешевлення, але шкодить ефективності і стану речей. Асортимент SARMIX розроблений так, щоб покрити всі базові потреби у догляді за домом. У портфелі бренду вже є засоби для прання (гель і порошок), засоби для чищення, універсальні продукти для щоденного догляду за різними куточками оселі.

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“Сучасні люди не мають часу на рутину, але прагнуть жити в чистоті. Тому ми створили просте й ефективне рішення: універсальний all-in-one бренд, який робить побут легшим. SARMIX позиціонує себе як бренд, що повертає до порядку, - зазначають в AFINA Group. - SARMIX — це не про прибирання, а про порядок як внутрішній стан. Ми віримо, що чистий простір допомагає зосередитися на дійсно важливих речах. Це не просто засоби для дому, а інструмент, який веде до організованості та комфорту”.

Продукція бренду вже з’являється у провідних торговельних мережах. AFINA Group - власник бренду і компанія з понад 20-річним досвідом у сфері логістики, дистрибуції та розвитку брендів - продовжує створювати якісні продукти українського виробництва, що відповідають запитам сучасного споживача і здатні конкурувати на міжнародному ринку.

Довідково:

AFINA Group - провідний оператор ринку України у напрямках дистрибуції, логістики та створенні торгових марок в категоріях товарів побутової хімії, гігієни та догляду.

Найвідоміші бренди AFINA Group: ТМ Вухастик, ТМ iFresh, TM Family Home.

Компанія обслуговує ключові національні та локальні торговельні мережі завдяки власній розгалуженій мережі філій та розподільчих логістичних центрів. Територія покриття - вся Україна, центральний офіс розташовано в Дніпрі.