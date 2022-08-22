Прямих переговорів між Путіним і Зеленським не буде: в Росії виключили мирну угоду з Україною

У Росії виключили мирну угоду з Україною щодо припинення війни.
РФ готується до затяжної війни.
Про це повідомляє Financial Times.
Москва не бачить можливості дипломатичного рішення для припинення своєї війни в Україні та очікує тривалого конфлікту. Про це заявив постійний представник Росії при ООН у Женеві Геннадій Гатілов.
За його словами, прямих переговорів між Путіним і Володимиром Зеленським не буде. Водночас Гатілов заявив, що США та інші країни НАТО нібито тиснуть на Україну, щоб вона вийшла з переговорів.
"Зараз я не бачу можливості для дипломатичних контактів. І чим більше триватиме конфлікт, тим складніше буде знайти дипломатичне вирішення", - сказав дипломат.
Він також додав, що ООН не зможе бути посередником між Москвою та Києвом, бо, мовляв, організація втратила свій авторитет.
"Світ змінився, і ООН ніколи не буде такою, якою була раніше… Я думаю, що [угода про зерно] є єдиним прикладом того, що вони зіграли практичну роль у спробі стати посередником", - вважає Гатілов.
Нагадаємо, у Зеленського викрили підступні плани окупантів до Дня Незалежності.
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