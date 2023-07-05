Прямий потяг з Києва до Берліна: коли запрацює новий маршрут "Укрзалізниці"

Чеський приватний залізничний перевізник та "Укрзалізниця" планують запустити пряме сполучення між Києвом та Берліном.

"Укрзалізниця" вже наступного року може запустити прямий рейс з Києва до Берліна у співпраці з чеською залізничною компанією RegioJet.

Про це в інтерв'ю Forbes розповів власник чеського приватного залізничного перевізника RegioJet Радім Янчура.

"2024-го плануємо в партнерстві з "Укрзалізницею" запустити рейси Київ – Берлін, а також Київ – Ганновер через Лейпциг і Дрезден. Наші очікування щодо цього проєкту дуже оптимістичні, оскільки до Німеччини їздить набагато більше українців, ніж до Чехії", - каже Янчур.

Поїзд з Києва до Берліна курсував до 2012-го і був дуже успішним. Проте, свого часу німецька залізниця виставила комерційні умови, які збільшили вартість проїзду поїзда територією Німеччини. Це зробило маршрут збитковим, і рейс був закритий.

"У нас інша бізнес-модель, ніж у державних операторів, тому сподіваємося на досягнення взаємовигідної угоди з "Укрзалізницею". УЗ не треба буде ділитися доходом з польською та німецькою залізницями. Розподіл буде такий самий, як на маршруті до Праги. "Укрзалізниця" перевозить своїми поїздами пасажирів до кордону та отримує за це дохід, ми перехопимо пасажирів на кордоні та веземо їх далі. Пасажиру достатньо для всієї подорожі одного квитка", - розповів власник приватного залізничного перевізника подробиці.

За словами Радіма, країни ЄС можуть використовувати залізничну інфраструктуру одна одної, сплативши за це фіксований тариф. Наразі чеська компанія вже співпрацює з "Укрзалізницею", проте спільна робота становить лише 1%.

Однак після вступу України до ЄС ситуація може змінитися та дозволить поглибити співпрацю.

"До кінця 2024 плануємо суттєво збільшити частку українського напрямку, пасажиропотік має зрости втричі – до 500 000 пасажирів на рік", - каже він.

Цього можна досягти збільшенням кількості прямих рейсів між Україною та Європою.

Приватний перевізник RegioJet хоче інвестувати в українську залізницю, щоб електрифікувати ділянку Чоп - Мукачево та побудувати пасажирську платформу й пішохідний міст на станції Мостиська-2.

Нагадаємо, 5 липня через травмування людини на колії поблизу Перемишля поїзди "Укрзалізниці" перемишльського напрямку затримуються.

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