Причини вбивства Парубія: Ступак озвучив свою версію

Андрій Парубій / © Getty Images

У Львові невідомий застрелив українського політика та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Експерт наголошуює, що перші 72 години після злочину є вирішальними для встановлення особи вбивці.

Про це сказав Іван Ступак, колишній співробітник СБУ в ефірі «Київ 24».

Ступак пояснив, що саме цей час вважається «золотим стандартом» пошуку. Поки свідки пам’ятають прикмети нападника, а відеокамери зберігають записи, шанс затримати стрільця значно вищий.

«Тобто 72 години — це класика пошукового мистецтва», — сказав Ступак.

На думку експерта, убивство Парубія було спланованим. За ним могли стежити кілька днів, щоб знати точний маршрут. Слідство розглядає різні версії — від російського сліду до бізнес-конфліктів.

«Людина знала, де буде проходити загиблий. Вона його чекала саме на цьому місці. Ви бачите, він заздалегідь приїхав, стояв там. Це означає, що щонайменше декілька днів відслідковували його маршрут і чітко знали, що сьогодні він буде йти», — наголосив Ступак.

За словами Ступака, основна версія слідства — причетність російських спецслужб. Водночас перевіряють можливі бізнесові суперечки, конфлікти чи погрози, які міг отримувати політик останнім часом.

«Звісно, будуть розглядатися всі варіанти, всі версії. (Звісно, можливо 95 — це російський слід. Але так само буде залишатися, наприклад, версія про якісь бізнес стосунки, бізнес проблеми.Все, що завгодно. Це робота слідчих», — зазначив колишній співробітник СБУ.

Правоохоронці встановлюють коло спільників, які могли допомагати стрільцю. Експерти не виключають, що у злочині брали участь кілька осіб.

«Я припускаю, що в нього були спільники…Тому тут величезна робота зараз для правоохоронців –з’ясувати, чи був один, але я сумніваюся, що був один, але мінімум двоє, можливо, і більше людей», — підсумував Ступак.

Нагадаємо, у суботу, 30 серпня, у Львові невідомий відкрив вогонь по українському політику, громадському діячу та колишньому голові Верховної Ради Андрію Парубію.

Вбивство сталося у Франківському районі міста. Політик помер ще до прибуття швидкої допомоги.

Журналіст Віталій Глагола повідомив, що у Парубія здійснили вісім пострілів.

У місті оголошено план-перехоплення «Сирена» у зв’язку з убивством ексспікера парламенту.