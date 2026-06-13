"Придумали, що керують нами": українці обурились через "шантаж" Польщі орденом для Зеленського

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Рішення Польщі відібрати у президента України Володимира Зеленського орден Білого Орла через присвоєння підрозділу ЗСУ імені героїв УПА спровокували гучний дипломатичний скандал. Поки польська сторона вичікує на зміну позиції Києва, українці в соцмережах бурхливо реагують на такий шантаж і закликають владу не піддаватися тиску.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

У Польщі чекають, що Зеленський змінить свою позицію

Президент Польщі Кароль Навроцький ще не позбавив президента Зеленського ордена Білого орла. Про це заявив речник президента Рафал Лешкевич.

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За його словами, у Навроцього, ще «трохи зачекають» перед можливим рішенням позбавити Зеленського ордена Білого орла.

«Ми ще трохи зачекаємо, щоб подивитись, чи президент Зеленський не змінить своє рішення. Ми не можемо прийняти цю ситуацію», — сказав Лешкевич.

Також він додав, що такі делікатні питання краще вирішувати тихо. Наразі лідери обох країн цю ситуацію особисто ще не обговорювали.

В Україні бурхливо відреагували на «шантаж» Польщі щодо ордена Білого орла

Заяви з адміністрації Кароля Навроцького про можливе позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла через найменування підрозділу ЗСУ на честь героїв УПА викликало хвилю обурення в українському сегменті соцмережі Threads. Користувачі різко відреагували на натяки польської сторони щодо можливого відкликання нагороди та спроби диктувати Україні, як називати власні військові підрозділи під час повномасштабної війни.

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Українці розкритикували позицію польських посадовців, зазначаючи, що право вшановувати власних героїв належить виключно українському народу. Дописувачі радять польській стороні «йти лісом» із подібними ультиматумами та іронізують, чи не мучать сусідів «фантомні болі» через бажання знову керувати Україною.

Реакція українців у соцмережі Threads / © скриншот

Реакція українців у соцмережі Threads / © скриншот

Реакція українців у соцмережі Threads / © скриншот

Водночас користувачі Threads активно підтримують тактику офіційного Києва, зауважуючи, що «мовчання президента Зеленського у відповідь на безглузді претензії вганяє всю цю антиукраїнську істерію в ступор».

Реакція українців у соцмережі Threads / © скриншот

Серед радикальних, але популярних пропозицій у коментарях — не чекати на рішення Варшави, а зіграти на випередження: «запакувати гарненько ту медальку, зняти відосик і з почестями відправити її назад дарувателям».

Реакція українців у соцмережі Threads / © скриншот

Реакція українців у соцмережі Threads / © скриншот

Скандали між Україною та Польщею — останні новини

Польські волонтери збирають 500 тисяч злотих, щоб викупити у міста Кельце 15 вживаних автобусів віком близько 17 років і передати їх мешканцям Вінниці. У разі невдачі зібрані кошти спрямують на захист цивільного населення від російських повітряних атак.

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Варто зазначити, що скандал, який зчинили польські політики — це фактично старт передвиборчої кампанії у Польщі. Парламентські вибори в країні мають відбутися восени 2027 року.

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