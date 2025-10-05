Прихована мета атаки на Львівщину: авіаексперт припустив, що Путін хотів показати Європі

Наслідки атаки на Львівщину 5 жовтня

Реклама

У ніч проти неділі, 5 жовтня, Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну, запустивши близько 500 дронів і 50 ракет. Цього разу значна частина ворожої зброї летіла на Захід України, зокрема на Львівщину. Авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив, чому росіяни обирають цілеспрямовану атаку на конкретний регіон та яку приховану мету переслідує Кремль.

Про це експерт розповів у коментарі «24 Каналу».

Подвійний удар: інфраструктура і «попередження»

На думку авіаційного експерта, Росія завжди прагне вирішити однією військовою дією цілу низку різних завдань. У випадку з масованим ударом по Заходу України, і особливо по Львівщині, Криволап бачить дві головні мети:

Реклама

Знищення енергоструктури. Це пряма і очевидна мета, оскільки в регіонах Західної України розташовані важливі об’єкти енергетичної інфраструктури, необхідні для забезпечення роботи енергосистеми. Показати європейським партнерам, що їх очікує. Це, на думку Криволапа, прихована і, можливо, головна мета. Російський диктатор Володимир Путін прагнув показати Європі, до чого їй треба готуватися, якщо вона наважиться захищати повітряний простір України.

«Я не впевнений в тому, що правий, але можна припустити, що Росія завжди намагається вирішити однією якоюсь дією купу різних питань,» — наголосив Костянтин Криволап.

Авіаексперт зазначив, що в Європі існують ідеї щодо захисту повітряного простору західної України, і саме тому Путін хотів «продемонструвати» потенційні масштаби і інтенсивність конфлікту.

Ресурси для подальших атак

Костянтин Криволап не має сумнівів щодо того, чи має Росія достатньо ресурсів для повторення подібних масованих ударів.

«Якщо Росія змогла здійснити такі удари сьогодні, то це означає, що вона здатна зробити їх й іншого разу. Можливо, зі ще більшою інтенсивністю, з більшою кількістю [ракет та дронів — ред.]. Це лише питання накопичення,» — підкреслив він.

Реклама

Експерт додав, що питання полягає лише в часі, який знадобиться ворогу для накопичення необхідного запасу дронів і ракет, чи це буде один, два дні, чи тиждень. Спроможність ворога продовжувати такі атаки, на його думку, не викликає жодних сумнівів.

Нагадаємо, вночі російські війська завдали комбінованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури, що призвело до пошкодження обладнання та знеструмлення у трьох областях. Внаслідок атаки, зокрема, пошкоджено обладнання АТ «Запоріжжяобленерго».