Приховані мешканці зони відчуження: у Чорнобилі помітили дуже обережного птаха

Кропив’янку рябогруду помітили у Чорнобилі / © скриншот з відео

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У Чорнобилі фахівці помітили кропив’янку рябогруду, яка вважається одним із найцікавіших та найпотайливіших птахів нашого регіону. Зустріти це пернате створіння в дикій природі є справжньою удачею, адже воно поводиться вкрай обережно і майже весь час проводить у густих хащах.

Про улюблені місця проживання та раціон цього невловимого птаха йдеться у публікації Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

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Де живе та чим харчується пташка

Улюбленими місцями проживання цієї пташки є густі лісосмуги, зарості чагарників, узлісся та мозаїчні ділянки, де кущі межують із відкритими просторами. Вона почувається найбільш комфортно та безпечно саме там, де різноманітна рослинність утворює щільні природні коридори з дерев та чагарників.

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Основу щоденного раціону рябогрудої кропив’янки становлять різноманітні комахи, їхні личинки, павуки та інші дрібні безхребетні. Водночас дослідження доводять, що наприкінці літа меню цих птахів суттєво розширюється, і важливе місце в ньому починають займати ягоди (зокрема ожина та бузина) та м’які плоди, які батьки активно приносять своїм пташенятам.

Особливості співу та обережне гніздування

Пісня цього пернатого являє собою унікальну серію різноманітних мелодійних свистів та коротких, уривчастих звуків. Пташка здатна співати не лише сидячи на самій верхівці куща, а й безпосередньо під час польоту, а її характерне тривожне «чек» допомагає виявити присутність навіть тоді, коли самого птаха зовсім не видно.

Своє гніздо кропив’янка зазвичай облаштовує зовсім невисоко над землею, надійно ховаючи його всередині густих гілок. Це надзвичайно обережне створіння поводиться біля свого дому максимально насторожено і може назавжди залишити кладку яєць, якщо раптом відчує надмірне втручання людини у свій простір.

Цікаві факти про кропив’янку рябогруду

Як зазначає спеціалізована орнітологічна база даних BirdDatabase, кропив’янка рябогруда є досить мініатюрною, маючи вагу лише 22 грами та довжину тіла близько 15,5 сантиметра, проте тривалість її життя може сягати 12 років. Дорослі самці вирізняються унікальною зовнішністю завдяки яскраво-жовтій райдужці ока, яка надає їм дуже суворого та пронизливого погляду, тоді як самки мають більш коричневе забарвлення. Під час перебування на гніздовій території ці птахи здатні кумедно піднімати пір’я на голові у вигляді невеликого гребінця та постійно смикати хвостом вгору і вниз.

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Крім того, ці птахи мають надзвичайно цікаву стратегію розмноження. Самка відкладає від чотирьох до п’яти яєць, які по черзі висиджують обоє батьків, а вилуплені пташенята залишають гніздо вже через 10-12 днів, ще навіть не вміючи літати. Вони ховаються поруч у кущах ще близько шести днів, перш ніж вирушити у свою першу осінню міграцію. Також варто зазначити, що рябогруді кропив’янки часто свідомо облаштовують свої домівки поруч із територіями агресивних сорокопудів, використовуючи цих войовничих птахів як надійних охоронців від хижаків.

Нагадаємо, через 40 років після аварії на ЧАЕС місцеві вовки адаптувалися до радіації та навчилися боротися з раком. Генетичний аналіз виявив у чорнобильських хижаків понад три тисячі мутованих генів, що допомагають виживати під впливом радіації.

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