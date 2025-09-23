ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
668
2 хв

Донька Ірини Фаріон розповіла про погрози від "секти Зінченка": що відомо

Донька Фаріон закликала СБУ звернути увагу на погрози від прихильників підозрюваного у вбивстві.

Руслана Сивак
Софія Особа

Софія Особа / © ТСН

Дочка Ірини Фаріон Софія Особа повідомила, що їй надходять погрози від прихильників підозрюваного у вбивстві її матері.

Про це повідомляє «Ми-Україна».

Софія Особа зазначила, що її мама систематично отримувала погрози, але належної реакції на них не було. Зараз, за її словами, подібна ситуація склалася і з нею.

«Також і я отримую погрози від прихильників секти Зінченка. Ці погрози відбуваються у соціальних мережах. Звинувачують мене у тому, що я вбивала маму, „щоб я здохла“. Ну і погрожують теж моїм дітям», — заявила Софія Особа.

Вона закликала Службу безпеки України звернути увагу на ці погрози. Судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон продовжиться у середу, 24 вересня о 10:30.

Нагадаємо, Ірину Фаріон вбили 19 липня 2024 року у Львові пострілами з пістолета. Медики боролися за життя мовознавиці в лікарні, але, на жаль, вона померла.

Донька вбитої мовознавиці Ірини Фаріон — Софія Особа — заявила, що її мама всебічно підтримувала українську армію. Жінка також розкрила деталі про допомогу для ЗСУ з боку Фаріон.

А 22 серпня під час чергового судового засідання у справі про вбивство Фаріон увімкнули аудіозапис розмови підозрюваного В’ячеслава Зінченка зі співкамерником. У розмові підозрюваний визнав, що вбив Фаріон і причиною назвав особисту неприязнь. Щоправда, вже на судовому засіданні Зінченко стверджував, що його заява пролунала під тиском.

668
