Прикордоння Львівщини засипало снігом (фото)
Прикордонні території у Львівській області вже засипало снігом.
Прикордоння Львівщини серйозно засніжило 18 листопада. У Мережі показали фото.
Про це повідомляє ДПСУ.
«Зима вже на кордоні», — підписали кадри у ДПСУ.
На оприлюднених кадрах зображені прикордонні ділянки відповідальності ДПСУ на Львівщині. Тут уже суттєво знизилась температура, а густі тумани час від часу вкривають місцевість.
«Тож просимо туристів бути максимально обережними, не сходити з офіційно позначених маршрутів, а ще не порушувати кордон й правил перебування в прикордонні», — зазначається у повідомленні.
Раніше ми писали, що снігом замело Івано-Франківську область.
Так, у Мережі з’явилися кадри з Яблуниці, Татарова, Яремче, Долини та Буковеля. Користувачі жартують, що настав час діставати лижі.