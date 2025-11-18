Прикордоння Львівщини засипало снігом (фото)

Сніг на Львівщині

Реклама

Прикордоння Львівщини серйозно засніжило 18 листопада. У Мережі показали фото.

Про це повідомляє ДПСУ.

«Зима вже на кордоні», — підписали кадри у ДПСУ.

Реклама

© ДПСУ

На оприлюднених кадрах зображені прикордонні ділянки відповідальності ДПСУ на Львівщині. Тут уже суттєво знизилась температура, а густі тумани час від часу вкривають місцевість.

© ДПСУ

«Тож просимо туристів бути максимально обережними, не сходити з офіційно позначених маршрутів, а ще не порушувати кордон й правил перебування в прикордонні», — зазначається у повідомленні.

Раніше ми писали, що снігом замело Івано-Франківську область.

Так, у Мережі з’явилися кадри з Яблуниці, Татарова, Яремче, Долини та Буковеля. Користувачі жартують, що настав час діставати лижі.