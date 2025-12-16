Прикордонник переправляв військовозобов’язаних через кордон - деталі інциденту

Затриманий / © Державне бюро розслідувань

Реклама

Інспектор прикордонної служби організував нелегальний канал перетину кордону з Молдовою для військовозобов’язаних.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань на сайті.

Як повідомили у ДБР, після року служби на кордоні посадовець вирішив скористатися своїми службовими знаннями для особистої вигоди. Він детально знав графіки чергувань, маршрути патрулів та особливості місцевості, що дозволило йому організувати схему незаконного переправлення осіб.

Реклама

За інформацією слідства, інспектор залучив двох осіб, які бажали незаконно перетнути кордон, та за 9 тисяч доларів США пообіцяв доставити їх до Молдови власним автомобілем поза пунктами пропуску.

Правоохоронці затримали зловмисника у вересні 2025 року під час отримання повної суми оплати за «послугу». Наразі він перебуває під домашнім арештом та обвинувачується у незаконному переправленні осіб через державний кордон України за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу.

© Державне бюро розслідувань

Зловмисник сплатив майже 1 мільйон гривень застави, які на його прохання було спрямовано на підтримку обороноздатності Збройних Сил України.

Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво здійснює Білгород-Дністровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військовий, що втік у СЗЧ, на Закарпатті організував схему незаконного переправлення ухилянтів за кордон.