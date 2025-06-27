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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Прикордонник втік зі служби і попросив притулку в Словаччині: журналіст розкрив деталі

Журналіст Віталій Глагола розповів, як кінолог попросив притулку в Словаччині, аби уникнути війни.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Пункт пропуску «Ужгород» на кордоні зі Словаччиною

Пункт пропуску «Ужгород» на кордоні зі Словаччиною / © Державна прикордонна служба України

Прикордонник з КПП «Ужгород» втік зі служби і попросив притулку в Словаччині.

Про це повідомив відомий закарпатський журналіст та блогер Віталій Глагола у Telegram.

«Мені стало відомо про випадок втечі військовослужбовця Держприкордонслужби просто з КПП „Ужгород“, що на українсько-словацькому кордоні», — написав він.

Глагола зазначив, що подія трапилась понад тиждень тому, але жодної публікації чи офіційного повідомлення про це не було.

«Молодий прикордонник — кінолог у відділі огляду транспортних засобів, який працював безпосередньо на лінії перевірки автівок, після чергової зміни повернувся на КПП, щоб погодувати службову собаку. Після цього залишив територію прикордонного підрозділу і самовільно перетнув кордон у бік Словаччини», — розповів блогер.

У Словаччині, за словами Глаголи, прикордонник запросив статус біженця, пояснивши втечу тим, що уникає війни.

За попередньою інформацією, молодий прикордонник міг дізнатись про заплановане направлення до зони бойових дій, і саме це могло стати причиною втечі.

«Виходив не через офіційну смугу КПП, а ліворуч від прикордонного рубежу, поза основною зоною контролю», — уточнив блогер.

Нагадаємо, у Сумській області до п’яти років позбавлення волі засудили військового, який втік з частини і категорично відмовився від служби в армії. Його звинуватили у дезертирстві.

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