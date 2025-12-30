Прикордонники назвали країни, куди найчастіше намагаються втекти ухилянти

Кордон / © ТСН

Попри складні погодні умови та високі ризики для життя, спроби незаконного перетину державного кордону України не припиняються. Найбільше порушників продовжують фіксувати на межі з Молдовою та Румунією, проте цього року намітилася нова тенденція на білоруському напрямку.

Про оперативну ситуацію в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

За словами речника відомства, прикордонники щодня стикаються з громадянами, які намагаються покинути країну в обхід офіційних пунктів пропуску.

«Щоденно ми затримуємо громадян, які хочуть незаконно перетнути кордон. І це відбувається на багатьох напрямках. В першу чергу, найбільше їх затримується на кордоні з Румунією та Молдовою», — зазначив Демченко.

Він також додав, що сезонний фактор відіграє свою роль. З настанням осені та зими кількість охочих випробувати долю зменшилася порівняно з літнім періодом.

Це пов’язано насамперед із погіршенням погоди, адже маршрути втікачів часто пролягають через крижані річки або важкодоступні засніжені гірські ділянки. Втім, навіть смертельна небезпека зупиняє не всіх.

Особливу увагу в ДПСУ звернули на північний кордон. Хоча цей напрямок вважається одним із найбільш укріплених та замінованих через загрозу з боку союзника агресора, кількість спроб незаконного перетину тут зросла.

«Станом на зараз таких порушників на ділянці кордону з Білоруссю було затримано майже 1400», — повідомив Андрій Демченко.

Речник уточнив, що в абсолютних цифрах це значно менше, ніж на ділянках кордону з країнами Європейського Союзу. Однак сам факт пожвавлення спроб нелегального переходу в бік Білорусі є показовим сигналом, який фіксують прикордонники.

