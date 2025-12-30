- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 330
- Час на прочитання
- 2 хв
Прикордонники назвали країни, куди найчастіше намагаються втекти ухилянти
Традиційно «найгарячішими» залишаються західні напрямки, проте прикордонники фіксують зростання активності й на півночі країни.
Попри складні погодні умови та високі ризики для життя, спроби незаконного перетину державного кордону України не припиняються. Найбільше порушників продовжують фіксувати на межі з Молдовою та Румунією, проте цього року намітилася нова тенденція на білоруському напрямку.
Про оперативну ситуацію в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.
За словами речника відомства, прикордонники щодня стикаються з громадянами, які намагаються покинути країну в обхід офіційних пунктів пропуску.
«Щоденно ми затримуємо громадян, які хочуть незаконно перетнути кордон. І це відбувається на багатьох напрямках. В першу чергу, найбільше їх затримується на кордоні з Румунією та Молдовою», — зазначив Демченко.
Він також додав, що сезонний фактор відіграє свою роль. З настанням осені та зими кількість охочих випробувати долю зменшилася порівняно з літнім періодом.
Це пов’язано насамперед із погіршенням погоди, адже маршрути втікачів часто пролягають через крижані річки або важкодоступні засніжені гірські ділянки. Втім, навіть смертельна небезпека зупиняє не всіх.
Особливу увагу в ДПСУ звернули на північний кордон. Хоча цей напрямок вважається одним із найбільш укріплених та замінованих через загрозу з боку союзника агресора, кількість спроб незаконного перетину тут зросла.
«Станом на зараз таких порушників на ділянці кордону з Білоруссю було затримано майже 1400», — повідомив Андрій Демченко.
Речник уточнив, що в абсолютних цифрах це значно менше, ніж на ділянках кордону з країнами Європейського Союзу. Однак сам факт пожвавлення спроб нелегального переходу в бік Білорусі є показовим сигналом, який фіксують прикордонники.
Нагадаємо, на Львівщині ухилянт втік до Польщі, поки прикордонник вийшов у туалет.