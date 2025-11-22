- Дата публікації
РФ атакувала по пункту пропуску "Орлівка": прикордонники оприлюднили перші фото
Росія вдарила по пункту пропуску «Орлівка», пропускні операції призупинено. У ДПСУ показали наслідки атаки.
Сьогодні вночі, 22 листопада 2025 року, внаслідок удару, завданого Російською Федерацією, було пошкоджено прикордонну та припортову інфраструктуру поромного пункту пропуску «Орлівка».
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України (ДПСУ).
Через атаку пропускні операції в пункті тимчасово призупинено. Прикордонники також оприлюднили кадри, які демонструють масштаби руйнувань, спричинених російським ударом.
Наразі на місці влучання тривають стабілізаційні та відновлювальні заходи.
«Просимо громадян врахувати інформацію під час планування перетину державного кордону», — зазначили у ДПСУ.
Нагадаємо, вночі проти 22 листопада російські безпілотники атакували міжнародний поромний пункт пропуску «Орлівка», що сполучає Україну із Румунією. Зазначалося, що пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу. Наразі здійснюються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків. За попередніми даними, двоє людей постраждало.