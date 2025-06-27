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Прикордонники попередили про затори на КПП на кордоні з Польщею: що сталося
Через дорожні роботи на польському боці у пункті «Медика» рух легковиків ускладнений.
На пункт пропуску «Шегині», що знаходиться на кордоні України з Польщею, фіксуються тимчасові ускладнення.
Про це повідомила ДПСУ.
Причина — дорожні роботи на польському пункті пропуску «Медика», де триває укладання нового асфальтового покриття.
На час робіт оформлення легкових автомобілів на в’їзд до Польщі здійснюється лише через дві автобусні смуги. За оцінками польської сторони, роботи триватимуть орієнтовно п’ять годин. Очікується сповільнення пропускних процедур.
Також прикордонники нагадують, що в українському пункті «Шегині» триває масштабна реконструкція. У зв’язку з цим подорожнім радять враховувати ситуацію при плануванні поїздки та, за можливості, обирати альтернативні маршрути. Найменше навантаження наразі фіксується у пунктах пропуску «Нижанковичі» та «Смільниця».
Нагадаємо, в ДПСУ пояснили, чи можуть заламіновані документи стати перешкодою для виїзду з України.