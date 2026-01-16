- Дата публікації
Прикордонники врятували чоловіка, який пробирався до Румунії: що сталося (фото)
Потенційному порушнику кордону не вдалося дістатися протилежного берега річки Прут і він сам зателефонував до поліції.
Біля кордону з Румунією прикордонники врятували чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон, але провалився під лід.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Після того, як потенційному порушнику кордону не вдалося дістатися протилежного берега річки Прут, він сам зателефонував до поліції і повідомив, що перебуває у прикордонні і його життя в небезпеці.
Правоохоронці вирушили на пошуки чоловіка. Невдовзі вони виявили його сліди на снігу, а також драбину, за допомогою якої він подолав загороджувальний паркан.
Далі сліди привели пошукову групу на берег річки Прут, де й перебував потерпілий.
Йому надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Зараз його життю нічого не загрожує.
Чоловік зізнався, що планував перейти замерзлою річкою і дістатися Румунії, але після падіння під лід зрозумів, що вибратися вже не зможе.
На правопорушника складено адмінпротокол.
