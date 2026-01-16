ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
495
Час на прочитання
1 хв

Прикордонники врятували чоловіка, який пробирався до Румунії: що сталося (фото)

Потенційному порушнику кордону не вдалося дістатися протилежного берега річки Прут і він сам зателефонував до поліції.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Врятований прикордонниками чоловік

Врятований прикордонниками чоловік / © ДПСУ

Біля кордону з Румунією прикордонники врятували чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон, але провалився під лід.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Після того, як потенційному порушнику кордону не вдалося дістатися протилежного берега річки Прут, він сам зателефонував до поліції і повідомив, що перебуває у прикордонні і його життя в небезпеці.

Правоохоронці вирушили на пошуки чоловіка. Невдовзі вони виявили його сліди на снігу, а також драбину, за допомогою якої він подолав загороджувальний паркан.

/ © ДПСУ

© ДПСУ

Далі сліди привели пошукову групу на берег річки Прут, де й перебував потерпілий.

/ © ДПСУ

© ДПСУ

Йому надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Зараз його життю нічого не загрожує.

Чоловік зізнався, що планував перейти замерзлою річкою і дістатися Румунії, але після падіння під лід зрозумів, що вибратися вже не зможе.

На правопорушника складено адмінпротокол.

Нагадаємо, на високогірній ділянці українсько-румунського кордону прикордонники знову зафіксували небезпечного хижака — рись.

