Прикордонники викрили хитромудру схему втечі: чоловік намагався вивезти свого шурина з країни

Прикордонники Вінниччини / © Державна прикордонна служба України

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На Вінниччині викрили курйозну спробу незаконного перетину кордону: чоловік ховався в багажнику авто. Мешканець Харківщини намагався вивезти свого «шурина», ховаючи його у багажнику власного автомобіля. Спільну сімейну схему викрили на під’їзді до прикордонної смуги.

Про це повідомили у Держприкордонній службі України.

Водій Toyota Camry, мешканець Харківщини, намагався провезти свого 36-річного свояка з Могилева-Подільського до річки Дністер, звідки той планував дістатися сусідньої країни вплав.

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Небезпечну «сімейну логістику» зупинив прикордонний наряд під час перевірки на під’їзді до прикордонної смуги. Окрім водія та його дружини, у багажнику на прикордонників чекав «сюрприз» — брат жінки, який ховався від військовослужбовців.

Наразі «мандрівника» притягнуто до адміністративної відповідальності. До Національної поліції направлено повідомлення про ознаки кримінальних порушень за статтями 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та 336 (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, Заброньовані від мобілізації чоловіки призовного віку можуть виїжджати за межі України як у службове відрядження, так і у відпустку, проте є певні винятки.

«Можливість є у тих, хто заброньований, перетнути кордон на виїзд з України, як у службове відрядження, так і у відпустку», — сказав Демченко.

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Водночас він зазначив, що деякі чоловіки-держслужбовці не мають права їхати на відпочинок за кордон.