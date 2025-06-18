Прикордонники закликають уникати перетину кордону у пункті пропуску "Шегині": у чому причина

Пункт пропуску Шегині / © УНІАН

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Українцям бажано тимчасово уникати перетину кордону у пункті пропуску «Шегині».

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко на брифінгу в Укрінформі.

«Окремо хотів би порадити людям саме зараз намагатися уникати перетину кордону через пункт пропуску Шегині на кордоні з Польщею. Там відбувається реконструкція смуг руху, через що певним чином ускладнений рух як для легкових автомобілів, так і для вантажних транспортних засобів», — сказав він.

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Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко закликав українців перед поїздками за кордон перевіряти, наскільки завантажені пункти пропуску. Він пояснив, що актуальну інформацію про черги регулярно публікує Західне регіональне управління на своїй сторінці у Facebook. Там можна побачити, яка ситуація на кордонах з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією — зокрема, скільки машин очікує на виїзд із України. Це дозволяє краще спланувати поїздку і уникнути довгого очікування.

За його словами, станом на 12:00 в пункті пропуску «Шегині» на українсько-польському кордоні утворилася черга з близько 80 легкових автомобілів. Водночас на інших пунктах цього напрямку черг не спостерігалося. У зв’язку з цим він порадив водіям тимчасово обирати інші пункти пропуску, поки триває реконструкція «Шегинів», аби уникнути тривалого очікування в чергах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на кордоні з Угорщиною відкрили новий пункт пропуску «Велика Паладь — Нодьгодош». Новий пункт дозволить щорічно пропускати понад 70 тисяч легкових автомобілів та близько 220 тисяч пішоходів.