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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Прикордонники збили з кулемета російську крилату ракету на Київщині: фото

Під час нічної масованої атаки бійці мобільної вогневої групи ДПСУ на Київщині здійснили майже неможливе — влучним вогнем із кулемета збили російську крилату ракету, що прямувала в бік Києва.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Збита російська крилата ракета

Збита російська крилата ракета / © Державна прикордонна служба України

Під час масованої атаки Росії на Україну в ніч на 20 серпня прикордонники на Київщині знищили крилату ракету, яка прямувала в бік столиці.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

На світанку одна з мобільних вогневих груп прикордонників виявила у своєму секторі повітряну ціль — крилату ракету противника.

Збити крилату ракету з кулемета — надзвичайно складне завдання, адже шанси на успішне ураження такої цілі вкрай малі.

«Проте миттєва реакція, професійна підготовка та майстерність прикордонників зробили неможливе — ворожа ракета була знищена», — зазначають у ДПСУ.

Збита ціль впала поза межами населених пунктів. На місці її падіння утворилася велика вирва, навколо якої розлетілися уламки.

Вирва на місці падіння крилатої ракети / © Державна прикордонна служба України

Вирва на місці падіння крилатої ракети / © Державна прикордонна служба України

Атака РФ по Україні — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 20 серпня, Росія завдала потужного потужного удару по Києву. Під ударом опинилися три райони. Найгірша ситуація у Солом’янському районі. Там у 9-поверхівці зруйновані останні два поверхи. Загинули 13 людей, постраждало — понад три десятки Ліквідація наслідків у столиці триває.

Також РФ завдала удару по Київській області. Після масованої російської атаки спалахнула дуже сильна пожежа. Прем’єр-міністр Сергій Корецький уточнив, що у Борисполі був удар по продуктових складах та обʼєктах «Червоного хреста». Відомо про загиблого, поранених і багато пошкоджень.

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