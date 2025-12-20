Прикрила собою доньку: стали відомі обставини загибелі матері під час атаки на Одещину

Міст на трасі Одеса-Рені через річку Дністер біля села Маяки. / © соцмережі

Трагедія, що забрала життя 43-річної Інни Влаєвої 18 грудня, сталася в районі села Маяки. Жінка разом із трьома дітьми поверталася додому в Одесу, коли російський дрон «Шахед» влучив просто в їхню автівку на мосту через Дністер.

Про це повідомляє «Суспільне».

Останні кілька днів родина перебувала у селі Камчик Саратської громади у бабусі — туди вони поїхали через тривалу відсутність електроенергії в Одесі після попередніх обстрілів.

«Їм повідомили, що в їхньому районі вже дали світло. Тому Інна з дітьми зібралися з’їздити туди та подивитися, що там відбувається. Вони якраз через міст прямували додому до Одеси», — розповіла місцева мешканка для OBOZ.UA.

Зазначається, що за кермом автомобіля перебувала 20-річна старша донька Влада. Мати сиділа на пасажирському сидінні поруч із нею, а 16-річний Павло та 5-річна донька — на задньому сидінні. Безпілотник вдарив у автівку саме з боку Інни. Фактично жінка прийняла весь удар на себе, прикривши старшу доньку.

Інна Влаєва / © Facebook

Інна Влаєва отримала важкі поранення і померла вже у лікарні. Усіх трьох дітей також госпіталізували з фізичними травмами та гострою реакцією на стрес.

У селі Камчик, звідки походить чоловік загиблої, родину згадують як дуже працьовиту та дружню. Друзі та знайомі кажуть, що Інна була «дуже розумною, здібною та порядною жінкою». Для підтримки родини шкільна спільнота організувала збір коштів. Долучитися до збору можна за посиланням.

Раніше Олег Кіпер повідомляв, що трасу Одеса — Рені тимчасово перекрили для руху транспорту в обох напрямках. Наразі проїзд цією ділянкою дороги повністю зупинено.