Прикриваються ім'ям Притули: в Україні - нова шахрайська схема "продажу" авто для ЗСУ
Правоохоронці розшукують постраждалих від псевдоволонтерів, які виманювали гроші у військових під виглядом продажу неіснуючих автівок та розмитнення техніки.
Національна поліція України викрила масштабну шахрайську схему, жертвами якої ставали українські захисники. Зловмисники виманювали гроші у військових, обіцяючи автівки за заниженими цінами, прикриваючись відомими благодійними фондами.
Про це повідомила Національна поліція України у соцмережах.
Як працювала схема
Шахраї розробили багаторічневу систему маніпуляцій, щоб входити в довіру до бійців та їхніх родин.
Зловмисники видавали себе за волонтерів, митних брокерів або представників великих організацій (зокрема, часто представлялися співробітниками Фонду Сергія Притули).
Використовували підставні акаунти в соцмережах та професійно сфабриковані документи.
Для переконання нових жертв шахраї показували реальні відео з подяками від військових. Ці ролики бійці записували одразу після передоплати, будучи впевненими, що техніка вже в дорозі.
Суть обману
Після того, як потерпілі перераховували кошти нібито за купівлю, доправлення або розмитнення транспортного засобу, «благодійники» миттєво припиняли зв’язок і зникали з грошима.
Поліція просить про допомогу
Слідчі закликають громадян не мовчати. Якщо ви, ваші близькі або побратими постраждали від рук цих шахраїв або маєте інформацію про їхню діяльність — терміново повідомте правоохоронців.
Важливо: Ваше звернення може стати вирішальним для затримання злочинців та запобігання новим випадкам обману військових.
Контакти для зв’язку зі слідством:
Гаряча лінія: +380 95 681 17 13
Або зверніться до найближчого відділення поліції.