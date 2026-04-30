Прикриваються ім'ям Притули: в Україні - нова шахрайська схема "продажу" авто для ЗСУ

Викрито шахрайську схему з автівками для ЗСУ

Національна поліція України викрила масштабну шахрайську схему, жертвами якої ставали українські захисники. Зловмисники виманювали гроші у військових, обіцяючи автівки за заниженими цінами, прикриваючись відомими благодійними фондами.

Про це повідомила Національна поліція України у соцмережах.

Як працювала схема

Шахраї розробили багаторічневу систему маніпуляцій, щоб входити в довіру до бійців та їхніх родин.

Зловмисники видавали себе за волонтерів, митних брокерів або представників великих організацій (зокрема, часто представлялися співробітниками Фонду Сергія Притули).

Використовували підставні акаунти в соцмережах та професійно сфабриковані документи.

Для переконання нових жертв шахраї показували реальні відео з подяками від військових. Ці ролики бійці записували одразу після передоплати, будучи впевненими, що техніка вже в дорозі.

Суть обману

Після того, як потерпілі перераховували кошти нібито за купівлю, доправлення або розмитнення транспортного засобу, «благодійники» миттєво припиняли зв’язок і зникали з грошима.

Поліція просить про допомогу

Слідчі закликають громадян не мовчати. Якщо ви, ваші близькі або побратими постраждали від рук цих шахраїв або маєте інформацію про їхню діяльність — терміново повідомте правоохоронців.

Важливо: Ваше звернення може стати вирішальним для затримання злочинців та запобігання новим випадкам обману військових.

Контакти для зв’язку зі слідством:

Гаряча лінія: +380 95 681 17 13

Або зверніться до найближчого відділення поліції.

