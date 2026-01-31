Прикинувся жертвою: водій збив пішохода на Рівненщині й інсценував викрадення машини

ДТП

У Рівненському районі правоохоронці оперативно розкрили обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди. Водій позашляховика не лише втік з місця аварії, залишивши жертву без допомоги, але й спробував цинічно ввести слідство в оману, заявивши про викрадення свого транспортного засобу.

Про це пише поліція Рівненської області.

Повідомлення про трагедію надійшло до поліції вранці 30 січня, близько 08:30. 59-річний чоловік розповів, що виявив тіло невідомої особи на автодорозі поблизу села Шубків.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. За характером травм експерти встановили, що смерть настала внаслідок наїзду автомобіля. Загиблим виявився 25-річний житель села Нова Українка. Поруч із тілом криміналісти знайшли уламки транспортного засобу, що стало першою зачіпкою у розшуку.

Слідство з’ясувало, що смертельний наїзд стався напередодні, 29 січня, близько 20:00. За кермом автомобіля Jeep Cherokee перебував 26-річний мешканець Тернопільської області.

«Водій допустив наїзд на пішохода. Однак замість того, щоб зупинитися та надати допомогу, він залишив місце ДТП», — зазначили в поліції.

Кермувальник вирішив приховати сліди злочину. Орієнтовно через годину після аварії він зателефонував на спецлінію «102». Чоловік надав неправдиві анкетні дані та заявив про викрадення свого позашляховика. Щоб зробити легенду переконливішою, вранці він здійснив ще один дзвінок у поліцію, повідомивши, що нібито «знайшов» свою автівку.

Правоохоронці викрили його брехню та зібрали докази причетності до смертельної аварії.

26-річного чоловіка затримали у процесуальному порядку. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому вже повідомили про підозру у скоєнні злочину.

