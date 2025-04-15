“Прилетіла відповідь”: Україна помстилася за мирних мешканців Сум

ЗСУ уразили базу 448-ї ракетної бригади РФ у Курській області, яка обстрілювала Суми / © ДСНС України

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Сили оборони України уразили пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади армії РФ, яка 13 квітня, у Вербну неділю, завдала ракетного удару по місту Суми.

Про це повідомили у Генштабі.

Атаку здійснили підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗС України, Служби безпеки України у координації з іншими складовими Сил оборони.

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Ціллю стали об’єкти в Курській області, безпосередньо пов’язані з воєнними злочинцями, які брали участь в атаках на мирне населення України.

Зокрема, було уражено пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади російських загарбників. Після удару зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів.

Кожен російський підрозділ, який обстрілює українські міста, буде встановлений і відповідатиме за злочини проти цивільного населення.

У командуванні наголошують, що цілеспрямована та системна бойова робота по військових об’єктах РФ буде тривати до повного припинення збройної агресії проти України.

Нагадаємо, внаслідкок ворожої атаки окупантів на Суми загинуло 35 людей і 125 поранених.