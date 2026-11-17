Меми про Кримський міст / © ТСН

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Атака на Кримський міст викликала жваве обговорення в соцмережах. Українці та користувачі з інших країн публікують меми й фотожаби, жартуючи про пошкодження переправи: її автомобільна частина обвалилася у воду, а арка мосту також зазнала руйнувань.

ТСН.ua зібрав найяскравіші меми та жарти про атаку на Кримський міст.

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«Кримський міст уже не той»: соцмережі заполонили меми після атаки

До обговорення події долучилися й відомі особистості. Зокрема, ресторатор Ектор Хіменес-Браво опублікував у Threads фото, яким із гумором відреагував на пошкодження Кримського мосту.

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© Threads

Не залишився осторонь і волонтер Сергій Стерненко. Він поділився у соцмережах жартівливою «вітальною листівкою», присвяченою пошкодженій переправі.

Нижче — ще більше мемів і дотепних дописів, які користувачі публікують у різних соцмережах після атаки 17 листопада.

Атака на Кримський міст — останні новини

У ніч проти 17 листопада Сили оборони України завдали удару по Кримському мосту. Унаслідок атаки обвалилася автомобільна частина переправи, а одна з арок опинилася у воді.

Події почали розвиватися ще 16 листопада. Тоді окупаційна влада Криму повідомила про атаку на міст і тимчасово обмежила рух автомобілів. Увечері його відновили в реверсивному режимі. Однак у ніч проти 17 листопада поблизу переправи знову пролунали вибухи. Після цього окупаційна влада повідомила про повторну атаку та зупинку руху автомобільною і залізничною частинами мосту.

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Спочатку про значні руйнування повідомили моніторингові ресурси. Згодом з’явилися кадри, на яких видно обвалений у воду автомобільний проліт і пошкоджені конструкції мосту.

Уранці 17 листопада президент Володимир Зеленський підтвердив, що удар по мосту завдали Сили оборони України. За його словами, це був сьомий етап операції, яку СБУ спільно з Генеральним штабом ЗСУ готувала кілька тижнів. Перед основним ударом українські військові поетапно знищували російські системи ППО, радари та засоби радіоелектронної боротьби.

Згодом СБУ розкрила подробиці операції. За інформацією спецслужби, вона складалася із семи етапів, а підготовка та удари тривали близько місяця. Вирішального удару по автомобільній частині мосту завдали спецпризначенці «Альфи» СБУ за допомогою ракет-дронів «Паляниця». Також під час операції застосували інші зразки українського озброєння, зокрема «Нептун», «Руту» та FP-5 «Фламінго».

За даними СБУ, внаслідок операції знищено одну з металевих арок і автомобільний проліт під нею. Також попередньо пошкоджено залізничну частину переправи.

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