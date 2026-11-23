Атака російськими безпілотниками / © tsn.ua

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Російські окупанти вранці 23 листопада атакували Харків безпілотниками, влучивши по Індустріальному та Шевченківському районах. Ворожий дрон вгатив по багатоповерховому будинку.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Російська армія завдала повторного удару по Індустріальному району Харкова.

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Також зафіксовано влучання ворожого дрона по багатоповерховому будинку в Шевченківському районі. Безпілотник влучив у другий поверх житлової будівлі.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали двоє людей. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

Також удар пошкодив близько двох десятків вікон у багатоповерхівці та кілька автомобілів, припаркованих у дворі.

Нагадаємо, 22 листопада російський безпілотник влучив у дах дев’ятиповерхового житлового будинку в Салтівському районі Харкова. Постраждала 50-річна жінка.

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Увечері того ж дня ворог знову атакували Харків ударними дронами: один із «Шахедів» влучив у дитячий садок у Немишлянському районі міста, внаслідок чого постраждали двоє людей. У Холодногірському районі зафіксували «приліт» ще одного «Шахеда».

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