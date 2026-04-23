"Приліт" по багатоповерхівці в обласному центрі України: є жертви і багато поранених (фото, відео)

Дніпро оговтується після нічних ударів: російська атака забрала життя цивільних. Серед поранених є діти.

Наслідки атаки на Дніпро 23 квітня

Наслідки атаки на Дніпро 23 квітня / © Олександр Ганжа

Доповнено додатковими матеріалами

Через російську атаку на Дніпро в ніч проти 23 квітня загинули двоє людей, також є багато постраждалих. Окрім багатоповерхівки, загорілися авто та магазин.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі після удару окупантів по багатоповерхівці також спалахнули авто й магазин.

Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще восьмеро отримали поранення. Серед постраждалих опинилося двоє дівчаток віком 9 і 14 років. Їх госпіталізували.

Одна людина наразі вважається зниклою — зв’язок із нею відсутній.

Протягом ночі над Дніпропетровщиною підрозділи повітряного командування «Схід» збили 40 ворожих безпілотників.

Наслідки атаки на Дніпро (10 фото)

атака на Дніпро 23 ківтня_2 / © Олександр Ганжа

© Олександр Ганжа

атака на Дніпро 23 ківтня_1 / © Олександр Ганжа

© Олександр Ганжа

атака на Дніпро 23 ківтня_4 / © Олександр Ганжа

© Олександр Ганжа

атака на Дніпро 23 ківтня_6 / © Олександр Ганжа

© Олександр Ганжа

атака на Дніпро 23 ківтня_3 / © Олександр Ганжа

© Олександр Ганжа

атака на Дніпро 23 ківтня_9 / © Олександр Ганжа

© Олександр Ганжа

атака на Дніпро 23 ківтня_10 / © Олександр Ганжа

© Олександр Ганжа

атака на Дніпро 23 ківтня_11 / © Олександр Ганжа

© Олександр Ганжа

атака на Дніпро 23 ківтня_7 / © Олександр Ганжа

© Олександр Ганжа

атака на Дніпро 23 ківтня_5 / © Олександр Ганжа

© Олександр Ганжа

Наслідки атаки на Дніпро 23 квітня зняли на відео / © Олександр Ганжа

Нагадаємо, у ніч проти 23 квітня армія РФ атакувала Дніпро: російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку. У кількох квартирах спалахнули пожежі. У місті також було зафіксовано займання за іншими адресами.

Дата публікації
Кількість переглядів
82
