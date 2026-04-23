"Приліт" по багатоповерхівці в обласному центрі України: є жертви і багато поранених (фото, відео)

Наслідки атаки на Дніпро 23 квітня / © Олександр Ганжа

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Через російську атаку на Дніпро в ніч проти 23 квітня загинули двоє людей, також є багато постраждалих. Окрім багатоповерхівки, загорілися авто та магазин.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Реклама

Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще восьмеро отримали поранення. Серед постраждалих опинилося двоє дівчаток віком 9 і 14 років. Їх госпіталізували.

Одна людина наразі вважається зниклою — зв’язок із нею відсутній.

Протягом ночі над Дніпропетровщиною підрозділи повітряного командування «Схід» збили 40 ворожих безпілотників.

Наслідки атаки на Дніпро (10 фото) © Олександр Ганжа © Олександр Ганжа © Олександр Ганжа © Олександр Ганжа © Олександр Ганжа © Олександр Ганжа © Олександр Ганжа © Олександр Ганжа © Олександр Ганжа © Олександр Ганжа

Нагадаємо, у ніч проти 23 квітня армія РФ атакувала Дніпро: російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку. У кількох квартирах спалахнули пожежі. У місті також було зафіксовано займання за іншими адресами.