"Приліт" по багатоповерхівці в обласному центрі України: є жертви і багато поранених (фото, відео)
Дніпро оговтується після нічних ударів: російська атака забрала життя цивільних. Серед поранених є діти.
Через російську атаку на Дніпро в ніч проти 23 квітня загинули двоє людей, також є багато постраждалих. Окрім багатоповерхівки, загорілися авто та магазин.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Дніпрі після удару окупантів по багатоповерхівці також спалахнули авто й магазин.
Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще восьмеро отримали поранення. Серед постраждалих опинилося двоє дівчаток віком 9 і 14 років. Їх госпіталізували.
Одна людина наразі вважається зниклою — зв’язок із нею відсутній.
Протягом ночі над Дніпропетровщиною підрозділи повітряного командування «Схід» збили 40 ворожих безпілотників.
Наслідки атаки на Дніпро (10 фото)
