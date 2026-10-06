“Приліт” по мосту у Запоріжжі, поранені люди: РФ влаштувала терор у містах України і продовжує атаку (мапа)

Повітряна тривога / © ТСН

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У ніч проти 6 жовтня російські війська запустили по Україні 137 ударних безпілотників різних типів, зокрема 49 реактивних. Станом на 08:00 сили ППО знищили та подавили 114 ворожих дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Скільки цілей знищила ППО

За даними Повітряних сил, противник застосував БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Бандероль»/«Дань-Т», а також дрони-імітатори «Пародія». Запуски здійснювалися з території РФ, тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму, а також з акваторії Азовського моря.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Водночас зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу на 17 локаціях. Ще на чотирьох місцях зафіксували падіння уламків збитих безпілотників.

Атака станом на ранок триває — у повітряному просторі України залишаються кілька ворожих БпЛА. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Що в небі зараз

За даними оборонців неба:

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реактивні БпЛА на Славутич з північного сходу;

БпЛА на Суми з півночі;

реактивний БпЛА на Мену на Чернігівщині з півночі;

Перші наслідки атак

Київ

Вранці 6 жовтня в Оболонському районі Києва уламки ворожого безпілотника впали на будівлю навчального закладу, внаслідок чого загорівся дах. На місце прибули екстрені служби, інформація про постраждалих і масштаби пошкоджень уточнювалася.

Згодом рятувальники повідомили, що займання було незначним і його ліквідували. У столиці на той момент тривала повітряна тривога через загрозу атаки дронів.

Запоріжжя

Вранці 6 жовтня російські війська атакували один із мостів через Дніпро у Запоріжжі, через наслідки удару рух переправою тимчасово обмежили. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих чоловіків, однак згодом кількість травмованих зросла до п’яти — серед них дві жінки та працівники Червоного Хреста.

Одеса

У ніч проти 6 жовтня російські війська атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджено будівлю одного з приватних підприємств.

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На об’єкті спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання.

За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Наразі на місці триває ліквідація наслідків російського удару.

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині вранці 6 жовтня російські війська майже 20 разів атакували три райони області безпілотниками. Внаслідок ударів постраждали двоє людей.

На Нікопольщині під ворожим вогнем опинилися Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Томаківська та Червоногригорівська громади. Пошкоджено приватний будинок і автомобіль.

На Криворіжжі окупанти вдарили по Зеленодольській громаді, де виникла пожежа. У Синельниковому росіяни атакували підприємство — там також спалахнула пожежа.

Нагадаємо, Росія від липня посилила удари по українських чорноморських портах, через що значна частина портової інфраструктури пошкоджена, а експорт зерна опинився під загрозою. За оцінками Financial Times, до 11 млн тонн аграрної продукції можуть залишитися без достатніх потужностей для зберігання. Якщо ситуація не зміниться, втрати України від недоотриманого експорту можуть сягнути $8 млрд до середини 2027 року. Російські атаки також створюють небезпеку для цивільного судноплавства та можуть вплинути на постачання українського зерна до Єгипту, Туреччини, Індії та інших країн.

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