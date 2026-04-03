Наслідки атаки / © ДСНС

Реклама

Під ранок росіяни завдали повторних ракетних ударів по Харкову.

Про наслідки повідомили у поліції.

«Під ранок ворог завдав по місту ракетних ударів. Пошкоджено скління вікон у багатоквартирних будинках. Постраждала 63-річна жінка, яка отримала травми внаслідок ворожого обстрілу, перебуваючи вдома. Її госпіталізували до медичного закладу. У 18-річної харків’янки гостра реакція на стрес», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Під атакою ворога перебували Основ’янський, Київський та Шевченківський райони. Проти містян військові РФ застосували БпЛА та ракети.

У Шевченківському районі зафіксовано влучання в районі центрального парку. Пошкоджено приватне домоволодіння в Київському районі. Гострої реакції на стрес зазнала 27-річна жінка та її син 2026 року народження.

Атака по Харкову 3 квітня

Харків зазнав чотирьох ударів ракетами, пошкоджені будинки, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«У результаті удару чотирма балістичними ракетами по Київському району пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків — у них вибито вікна, перебито газогін», — написав він.

Реклама

За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, є постраждалі від обстрілу.

«Внаслідок ворожого ракетного удару по Харкову поранень зазнала 63-річна жінка. Її госпіталізували. Медики надають постраждалій всю необхідну допомогу», — повідомив він.

Також гостру реакцію на стрес отримала 18-річна дівчина.

Війна в Україні — Росія атакує мирні міста

Сьогодні, 3 квітня, росіяни вдарили керованими авіабомбами по Шосткинській громаді у Сумській області. Є інформація про одну загиблу людину. Особу наразі встановлюють. До лікарні попередньо доправлені троє поранених, у важкому стані — 29-річна жінка.

Реклама

Моніторингові пабліки попереджають, що РФ здійснила пускові маневри бортами Ту-160.

Якщо пуски справжні, то ракети в нашому повітряному просторі будуть приблизно за годину. За даними моніторів, очікується близько 16 крилатих ракет.