"Приліт" по ТЦК, вбиті посеред білого дня люди та терор залізниці: Росія "кошмарить" обласні центри України (фото)

Росіяни 18 березня здійснили серію масованих атак на територію України, застосувавши широкий спектр озброєння — від ударних безпілотників та артилерії до керованих авіабомб. Під прицілом ворога опинилися не лише об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки, а й територіальні центри комплектування, що військові розцінюють як нову тактику ворога зі зриву мобілізації.

ТСН.ua зібрали все, що відомо про наслідки терору в регіонах України.

Сумська область: приліт у ТЦК та поранення підлітка

У Сумах 18 березня ворожий безпілотник поцілив в адмінбудівлю у Зарічному районі міста — під ударом опинився ТЦК. Начальник групи комунікацій Сумського обласного ТЦК Олександр Бондаренко підтвердив влучання та наголосив на свідомому характері дій окупантів.

«Атаки Росії по територіальних центрах комплектування — не випадковість, а свідома зміна тактики ворога. Під ударом опиняється не лише енергетична чи військова інфраструктура, а й ключовий елемент обороноздатності держави — система мобілізації. Це цілеспрямована кампанія, мета якої очевидна — зірвати процес поповнення лав ЗСУ», — заявив Бондаренко.

За даними ОВА, у будівлі на момент влучання перебували люди, проте, за попередньою інформацією, загиблих немає. Окрім адмінбудівлі, постраждав супермаркет, автомобілі та навколишні будинки. В одній із багатоповерхівок вибуховою хвилею вибито понад 30 вікон.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що поранення отримав 16-річний хлопець, який під час удару перебував на зупинці громадського транспорту. Підлітка з неважкими травмами госпіталізували. Також відомо про постраждалу жінку.

Харківщина: смертельний удар по околицях та масоване застосування КАБів

У Харкові 18 березня зафіксовано влучання бойового дрона по Холодногірському району. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, удар припав на околиці міста. На жаль, не минулося без жертв — загинув 54-річний чоловік.

Поранень зазнали ще кілька людей: 45-річний та 23-річний чоловіки, а також 16-річний підліток, який самостійно звернувся до лікарні з вибуховими травмами.

Загалом за минулу добу ворог атакував 10 населених пунктів Харківщини, використовуючи:

9 керованих авіабомб (КАБ);

5 БпЛА типу «Герань-2»;

2 FPV-дрони та 10 безпілотників невстановленого типу.

У селі Зарічне та селищах Слатине й Золочів постраждали цивільні мешканці, пошкоджено приватні будинки, складські приміщення та господарчі споруди. У м. Зміїв зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури.

Чернігівська область: терор на залізниці

Зранку 18 березня російські окупанти атакували залізничний об’єкт у Чернігівській області. За даними Міністерства розвитку громад та територій України, ворожий безпілотник поцілив безпосередньо у тепловоз.

Внаслідок влучання спалахнула пожежа. Постраждали працівники залізниці — машиніст та його помічник. Наразі медики надають їм необхідну допомогу, а на місці працюють відповідні служби.

Одеська область: атака на енерговузол

Вночі проти 18 березня ворог атакував Одещину ударними дронами. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що загарбникам вдалося пошкодити об’єкт критичної інфраструктури та частину обладнання. На місці виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Обійшлося без постраждалих, наразі тривають відновлювальні роботи.

Південні регіони: обстріли житлових кварталів та енергомереж

Херсонщина: окупанти з лівого берега вдарили по Зеленівці та Дніпровському району Херсона. Пошкоджено приватні будинки, в одній з осель виникла пожежа. За попередніми даними, люди не постраждали.

Дніпропетровщина: ворог понад 10 разів атакував Нікопольщину та Синельниківський район артилерією та безпілотниками. Під вогнем опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька та Межівська громади. Зафіксовано пошкодження приватних домогосподарств.

Миколаївщина: вночі сили ППО працювали по дронах типу «Shahed». Внаслідок падіння уламків у Первомайському районі пошкоджено господарчу споруду та повітряну лінію електропередач.

До слова, у Києві лише за ранок двічі оголошували повітряну тривогу. У ПС ЗСУ повідомляли, що в бік столиці рухалися ворожі БпЛА.

Пекельна ніч на Донеччині

Як повідомляє голова Донецької ОВА, Вадим Філашкін, російські війська продовжують регулярні обстріли населених пунктів Донецької області, застосовуючи авіабомби, артилерію та інші види озброєння. Внаслідок атак фіксуються численні руйнування житлової та цивільної інфраструктури, а також поранення серед мирного населення, зокрема дітей.

Найбільше потерпає Краматорський район, де під ударами опиняються Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка та Костянтинівка. Також обстрілів зазнають населені пункти Бахмутського району.

«8 людей поранені внаслідок нічних ударів по Краматорську. Серед поранених — двоє дітей 5 і 14 років», — йдеться в повідомленні.

Паралельно триває евакуація цивільного населення з прифронтових територій. Лише за одну добу з лінії фронту вивозять сотні людей, серед яких значна частка — діти.

Загалом ситуація в регіоні залишається напруженою через постійні атаки, які щоденно призводять до нових руйнувань і постраждалих.